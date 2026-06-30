Καιρός: Η ζέστη παραμένει αλλά όχι για πολύ -Σταδιακή υποχώρηση του υδράργυρου και μπόρες στα δυτικά

Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη (2/7), ενώ από την Παρασκευή (3/7) σταδιακά θα υποχωρήσει ο υδράργυρος και το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν θερμοκρασίες 5-6 βαθμούς χαμηλότερες από τα τωρινά επίπεδα.

Την Τετάρτη (1/7), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Το πρωί υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στη Μακεδονία και κυρίως στα βόρεια τμήματα της, την Ήπειρο, τη δυτική Θράκη και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μόνο στη Μακεδονία πολύ μεμονωμένα θα επιμείνουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 33-36 και τοπικά τους 37-38 oC, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου όπου δε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30-33 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26-37oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.