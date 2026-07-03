«Διπρόσωπος» ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Ήλιος, ισχυροί βοριάδες αλλά και... μπόρες

Με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές θα κυλήσει το Σάββατο (4/7), ενώ αντίθετα την Κυριακή (5/7) οι ισχυροί βοριάδες θα περιορίσουν την αστάθεια, αλλά θα αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος για πυρκαγιές.

Το Σάββατο, το πρωί θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, τη Στερεά, το νότιο τμήμα της Ηπείρου και πιο μεμονωμένα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το κεντρικό και νότιο Ιόνιο. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν εκτός από την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσει.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση στην ανατολική χώρα θα φτάσει μέχρι τους 31-33 και στην υπόλοιπη στους 33-35οC.

Σύννεφα και μπόρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν γρήγορα και κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-33oC, με βοριάδες κυρίως 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στα ανατολικά του νομού και τη Χαλκιδική όπου από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34oC, με βοριάδες κυρίως 4-5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Κυριακή (5/7)

Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και η αστάθεια θα είναι περιορισμένη το πρωί σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και στο βορειοδυτικό Αιγαίο και το μεσημέρι κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί στα 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ μέχρι και τα μέσα του μήνα δεν αναμένεται καύσωνας στη χώρα.