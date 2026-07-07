Καιρός: Μακριά από τον καύσωνα η Ελλάδα – Ήπιες θερμοκρασίες και τοπικές βροχές στα ορεινά

Για άλλη μια βδομάδα οι πολύ θερμές αέριες μάζες εντοπίζονται στη δυτική Ευρώπη, ενώ στη χώρα μας θα επικρατούν πιο ήπιες θερμοκρασίες με περιορισμένη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες στην Πίνδο, τα ορεινά της Μακεδονίας και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και στο ανατολικό-νοτιοανατολικό τοπικά 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31-34 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35-36οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά με πιθανότητα να βρέξει εκεί τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35oC, με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ.

Πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ανέβει εκ νέου η θερμοκρασία.