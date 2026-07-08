Πέφτει η θερμοκρασία και επιστρέφουν οι βροχές - Ο καιρός της Πέμπτης

Μια διαταραχή από την ανατολική Ευρώπη θα κινηθεί νοτιότερα προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας και την επικράτηση άστατου καιρού κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα.

Την Πέμπτη (9/7), το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στη δυτική Ελλάδα και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα οι βοριάδες και θα φτάνουν το πρωί στο κεντρικό και βόρειο τοπικά τα 6-7 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο μέχρι 4-5. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει το μεσημέρι τους 29-32 και τοπικά στη δυτική Ελλάδα τους 33-34οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-32oC, με βοριάδες κυρίως 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν νωρίς το πρωί τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33oC, με μεταβλητούς ανέμους 4-5 και πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ.

Από την Παρασκευή (10/7) η αστάθεια θα περιοριστεί, ενώ το Σαββατοκύριακο και ειδικά την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά.