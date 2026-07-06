Καιρός Πρόγνωση καιρού

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα για τον καύσωνα – Αναλυτική πρόγνωση για την Τρίτη

Την Τρίτη (7/7), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Για άλλη μια βδομάδα οι πολύ θερμές αέριες μάζες εντοπίζονται στη δυτική Ευρώπη, ενώ στη χώρα μας θα επικρατούν πιο ήπιες θερμοκρασίες με περιορισμένη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες στην Πίνδο, τα ορεινά της Μακεδονίας και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και στο ανατολικό-νοτιοανατολικό τοπικά 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31-34 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35-36οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά με πιθανότητα να βρέξει εκεί τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35oC, με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ.

Πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ανέβει εκ νέου η θερμοκρασία.

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🌤️ Με ήπιες θερμοκρασίες και χωρίς ενδείξεις καύσωνα συνεχίζεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες. ☀️ Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται λίγες τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Πίνδου, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. 💨 Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6-7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και έως 5 μποφόρ στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31-34 βαθμούς και τοπικά τους 35. 🌡️ Το καλοκαιρινό σκηνικό διατηρείται, με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγη τοπική αστάθεια και χωρίς ισχυρούς ανέμους ή ακραία φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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Καιρός Πρόγνωση καιρού

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