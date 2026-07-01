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Ο Ιούλιος ξεκινάει χωρίς ακραίες ζέστες - Ο καιρός της Πέμπτης

Την Πέμπτη, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια χώρα αλλά και τοπικές ομίχλες στο νότιο Αιγαίο και τη δυτική Ελλάδα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Η ζέστη διατηρείται στη χώρα μας και την Πέμπτη (2/7), με τις λιμνάζουσες όμως πιο ψυχρές αέριες μάζες, ψηλά στην ατμόσφαιρα, να τροφοδοτούν την αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια χώρα αλλά και τοπικές ομίχλες στο νότιο Αιγαίο και τη δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως γύρω από τα ορεινά στη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το εσωτερικό της Ηπείρου και της Πελοποννήσου και την κεντρική Στερεά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Τα φαινόμενα το βράδυ σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως στην ανατολική χώρα όπου θα φτάσει τους 34-37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 32-35.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-36oC, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο αυξημένες. Από το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Παρασκευή (3/7) θα συνεχιστεί η αστάθεια στα ηπειρωτικά με τη θερμοκρασία να υποχωρεί λίγο, ενώ από το Σαββατοκύριακο οι βοριάδες σταδιακά θα ενισχυθούν και αναμένεται πιο αισθητή πτώση του υδραργύρου.

@flashgrofficial

🌤️ Ο Ιούλιος κάνει διαφορετικό ξεκίνημα! Η ζέστη επιμένει για λίγο ακόμη, όμως από το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. 🌡️ Έως 37°C στα ανατολικά, 32-35°C στα δυτικά και βόρεια. 🌬️ Τα ευχάριστα νέα; Από την Παρασκευή η θερμοκρασία υποχωρεί και το Σαββατοκύριακο η δροσιά θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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