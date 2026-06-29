Ο καύσωνας της Ευρώπης φτάνει στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

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Προς τα Βαλκάνια κατευθύνεται πλέον ο καύσωνας που προέρχεται από τη δυτική Ευρώπη και «έψησε» τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες χώρες. Σύμφωνα, όμως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο καιρός στη χώρα μας δεν πρόκειται να φτάσει θερμοκρασιακά στα επίπεδα που «λύγισαν» την Ευρώπη.

Ειδικότερα, η θερμοκρασία σήμερα, Δευτέρα 29/6, ανεβαίνει, με τους ανέμους να παραμένουν ενισχυμένοι και την επικινδυνότητα για φωτιά να είναι υψηλή.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η Κυριακή ήταν η μέρα με την υψηλότερη ένταση ανέμων καθώς έφτασαν τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο. Τη Δευτέρα θα σημειωθεί περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, με τον βοριά να φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ.

Η ηπειρωτική χώρα επηρεάζεται λιγότερο από τους ανέμους, αλλά θα αρχίσει η άνοδος της θερμοκρασίας από τη βόρεια και δυτική Ελλάδα.

Από σήμερα το βράδυ θα φτάσει στη χώρα κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη συνέχεια, από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, το θερμόμετρο θα δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου, αρχικά κυρίως στις βορειότερες περιοχές, έπειτα στα ηπειρωτικά, στα κεντρικά, στα νότια και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Να σημειωθεί ότι η ζέστη θα συνδυαστεί με τοπικές καταιγίδες, με αποτέλεσμα να αποφύγει η Ελλάδα έναν ακραίο καύσωνα με 40άρια.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 29/6, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε όλη τη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.