Το μελτέμι μας κρατά μακριά από τον ευρωπαϊκό καύσωνα - Ο καιρός της Παρασκευής

Το μελτέμι από την Παρασκευή (26/6) και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο (27-28/6) θα ενισχυθεί σημαντικά στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα αφενός στα ανατολικά και νότια η θερμοκρασία να μην ανέβει πολύ και αφετέρου όμως ο κίνδυνος για πυρκαγιές να αυξηθεί σημαντικά.

Την Παρασκευή, η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη. Το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ορεινά ηπειρωτικά κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, τη Μακεδονία και λιγότερο τα νησιά του Ιονίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και μόνο στη Μακεδονία θα επιμείνουν κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32-34 και τοπικά τους 35-37οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-35 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 4-5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες, με πιθανότητα να βρέξει τοπικά κυρίως το βράδυ και στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.