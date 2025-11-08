Σπορ Μπάσκετ Euroleague Ολυμπιακός Παρτιζάν Νίκολα Μιλουτίνοφ

Η τάπα του Μιλουτίνοφ έσβησε τα φώτα και... στον admin του Ολυμπιακού

Η τάπα του Μιλουτίνοφ ξεσήκωσε το ΣΕΦ και τον... admin των social media του Ολυμπιακού που αποθέωσε τον Σέρβο με μια viral ανάρτηση.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 80-71 της Παρτιζάν για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά χρειάστηκε να σφίξει την άμυνά της στο φινάλε του αγώνα για να φτάσει στην επικράτηση.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, στο 1:20 πριν το τέλος του αγώνα κι ενώ το σκορ ήταν 73-71 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοδώρησε τον Σέικ Μίλτον με μία μεγαλοπρεπή τάπα. Ο Σέρβος σέντερ πανηγύρισε έξαλλα την σπουδαία άμυνα που έβγαλε.

Μάλιστα, ο λογαριασμός που διατηρεί ο Ολυμπιακός στο X καλημέρισε τον κόσμο της ομάδας με το μπλοκ του Μιλουτίνοφ. «Καλημέρα!

Πώς κοιμήθηκα χθες το βράδυ;

Αν με ρωτάτε, το μπλοκ του Μιλουτίνοφ με έβαλε για ύπνο και έσβησε τα φώτα!», ανέφερε η σχετική ανάρτηση της ομάδας του Πειραιά.

