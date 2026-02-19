Άσχημη είδηση για τον Ολυμπιακό: Νοκ-άουτ για 1,5 μήνα ο Μιλουτίνοφ με κάταγμα στον αντίχειρα

Σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν, ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί μια σημαντική απώλεια στις θέσεις των ψηλών, καθώς τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι δυσάρεστα.

Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Μαρούσι, υποβλήθηκε σε εξονυχιστικές εξετάσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους των «ερυθρολεύκων».

Τα αποτελέσματα έδειξαν κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, ένας τραυματισμός που θα τον κρατήσει μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για το επόμενο ενάμιση μήνα.

Η απουσία του Μιλουτίνοφ αποτελεί ένα σημαντικό κενό για το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς ο Σέρβος αποτελεί τον κυρίαρχο πόλο στη ρακέτα και έναν από τους πιο ποιοτικούς σέντερ στη Euroleague.

Επιπλέον, με τη συμμετοχή του Τζόουνς να παραμένει αβέβαιη και να αποφασίζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όπως επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να παραταχθεί στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό το Σάββατο 21/2 με μοναδική κλασική λύση στη ρακέτα τον Χολ.