Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 99-94: Ο συγκλονιστικός Φουρνιέ δεν απέτρεψε την ήττα στο Κάουνας

Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών έκανε μία απίστευτη προσπάθεια, έπαιξε «ατσάλινη» άμυνα, είχε το Φουρνιέ σε μυθική ημέρα, όμως σε έναν αγώνα με δύο παρατάσεις, γνώρισε την ήττα (99-94) από τη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι», που ταξίδεψαν στη Λιθουανία χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, είχαν πλουραλισμό στην επίθεση και προσάρμοσαν εξαιρετικά την άμυνά τους.

Έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα για 30 λεπτά, πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, εξασφάλισαν διαφορά 9 πόντων στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, όμως έχασαν τη συγκέντρωσή τους στην τέταρτη περιόδο.

Το εύστοχο τρίποντο του Νιλικίνα στη λήξη της κανονικής διάρκειας έδωσε στον Ολυμπιακό το... φιλί της ζωής, όμως μετά από «θρίλερ» δύο παρατάσεων, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα, παρά το γεγονός πως προηγήθηκαν στο σκορ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ο Εβάν Φουρνιέ, που τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 άσιστ. Καλή εμφάνιση και από τον Ντόρσεϊ, που είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ένας πρώην «ερυθρόλευκος». Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, οδηγώντας τους Λιθουανούς στη νίκη. Εξαιρετικός και ο Φρανσίσκο, που με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ έδωσε λύσεις στην επίθεση.

Ντόρσεϊ και Τζόουνς μπήκαν «ζεστοί»

Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Πίτερς και Τζόουνς, απάντησε γρήγορα στο δίποντο του πρώην παίκτη των Πειραιωτών, Γουίλιαμς-Γκος, περνώντας μπροστά έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Ντόρσεϊ (9:02).

Ο Τζόουνς έδωσε αέρα 3 πόντων στους «ερυθρολεύκους», γράφοντας το 5-2 (8:29). Περίπου ένα λεπτό αργότερα (7:23), ο ίδιος παίκτης, διαμόρφωσε το 4-9, όμως η Ζαλγκίρις με 7 συνεχόμενους πόντους από Ράιτ, Γκος και Τουμπέλις ανέτρεψε τα δεδομένα, παίρνοντας το προβάδισμα (11-9, 6:10).

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Τόμας Γουόκαπ έκανε το δεύτερο φάουλ του στο παιχνίδι. Η άμυνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα δυσκολεύτηκε να σταματήσει τους Ράιτ και Γουίλιαμς-Γκος, που στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης είχαν σκοράρει τους 7 από τους 11 πόντους των γηπεδούχων.

Διαδοχή στο σκορ με εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις

Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά (13-11) με ενέργειες των Γουόρντ και Ντόρσεϊ, όμως ο Φρανσίσκο με τρίποντο έδωσε εκ νέου το προβάδισμα (14-13) στους Λιθουανούς (4:18). Ο Ράιτ διαμόρφωσε το 16-15 (3:39), όμως η Ζαλγκίρις δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως ο Ολυμπιακός παρέμεινε χωρίς σκορ για 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.

Στο τέλος του δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» αμύνθηκαν με ένταση. Οδήγησαν τους γηπεδούχους σε συνεχόμενα λάθη και πήραν κεφάλι στο σκορ (18-16) με δίποντο του Χολ (1:23). Ο Ουλανόβας ισοφάρισε (1:02) και το 18-18 παρέμεινε μέχρι τη λήξη, αφού ούτε ο Ντόρσεϊ, που μέχρι στιγμής είχε βάλει 7 πόντους, αλλά ούτε και ο Γκος κατόρθωσαν να «σπάσουν» την ισοπαλία, σκοράροντας.

«Ρεσιτάλ» του Φουρνιέ με 9 συνεχόμενους πόντους

Ο Μπιρούτις έδωσε το προβάδισμα (20-18) στους γηπεδούχους (9:29), όμως ο Χολ με 2/2 βολές και ο Φουρνιέ με έξι συνεχόμενους πόντους, διαμόρφωσαν το 20-26 (7:34). Λίγα δευτερόλεπτα μετά (6:25), ο Γάλλος ανέβασε τη διαφορά στους 9, γράφοντας το 20-29 (6:25).

Η Ζαλγκίρις έμεινε κοντά στο σκορ. Αρχικά μείωσε (22-29) με τον Ράιτ (6:12) και στη συνέχεια βρήκε πόντους από τα 6,75μ., με τον Λο και τον Φρανσίσκο να ρίχνουν τη διαφορά (4:30) στο σουτ (28-31) και στη συνέχεια να ισοφαρίζουν (31-31, 3:08).

Πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα

Ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια για τη διακοπή έχοντας το προβάδισμα. Ο Τζόουνς με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 34-31 υπέρ των «ερυθρολεύκων» (2:41) και ο Πίτερς έπειτα από ωραία ασίστ του Ντόρσεϊ ανέβασε τη διαφορά στους 5, σκοράροντας για το 36-32 (2:01).

Οι Πειραιώτες διατήρησαν τη διαφορά των 4 πόντων με τρίποντο (39-35) του ΜακΚίσικ (1:08) έπειτα από τρομερή άμυνα, όμως ο πιο απειλητικός παίκτης της Ζαλγκίρις, Φρανσίσκο, ο οποίος μέχρι τότε είχε σκοράρει 11 πόντους, δίνοντας 3 ασίστ, ευστόχησε (2/2) σε βολές, διαμορφώνοντας το τελικό 39-37.

«Ευεργετική» η είσοδος του Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος απουσίαζε στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου λόγω φθοράς από φάουλ, επέστρεψε στο παρκέ και ο Ολυμπιακός με καθαρό μυαλό στην επίθεση, ανέβασε τη διαφορά στο +7 (39-46), μετά από διαδοχικούς πόντους από Τζόουνς και Γουόρντ (8:21). Ο διεθνής πόιντ γκαρντ συνέβαλε και στο σκοράρισμα, αρχικά με δίποντο (39-48, 7:33) και στη συνέχεια με εύστοχο σουτ τριών πόντων (41-51, 6:37).

Η Ζαλγκίρις προσπάθησε να παραμείνει κοντά στο σκορ. Αρχικά ο Τουμπέλις (5:11) με 2/2 βολές (45-53) και στη συνέχεια ο Ράιτ (4:39) και ο Μπραζντέκις (4:09) μείωσαν τη διαφορά στους 6 πόντους (49-55). Στο ενδιάμεσο, ο Ολυμπιακός σκόραρε με καταπληκτικό alley oop κάρφωμα του Χολ.

Χολ και Νιλικίνα «έλυσαν» τον γόρδιο δεσμό

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκλεισε το ημίχρονο με 19 ριμπάουντ (έναντι 18 της Ζαλγκίρις), μάζεψε 11 ριμπάουντ (έναντι 5 των γηπεδούχων) σε μόλις 8 λεπτά δράσης στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως έμεινε χωρίς σκορ για σχεδόν 3 λεπτά (2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα).

Οι γηπεδούχοι μείωσαν (51-55) με τον Σλέβα (2:50) και οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν κοντά στο να χάσουν μία πολύτιμη διαφορά. Ο Χολ έδωσε τέλος στην επιθετική αστοχία των «ερυθρολεύκων» διαμορφώντας με δίποντο το 51-57 (1:57) και ο Νιλικίνα ευστόχησε από τα 6,75. γράφοντας το 51-60 (0:34), που παρέμεινε μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου.

Νωθρό ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο

Οι δύο εύστοχες βολές του Φουρνιέ (9:16) για το 51-62 έδωσαν στον Ολυμπιακό αέρα 11 πόντων. Όμως, η αστοχία και τα λάθη στην επίθεση χάρισαν εύκολους πόντους στη Ζαλγκίρις, που έριξε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της (61-62), έπειτα από προσπάθεια του Μπραζντέικις (6:39).

Ο Φουρνιέ απάντησε στο επιμέρους 10-2 υπέρ των Λιθουανών, σκοράροντας για το 61-65 (6:23), όμως ο Τουμπέλις (4:38) μείωσε στο σουτ (63-66). Ο «καυτός» Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο (4:21), αλλά ο Γουίλιαμς-Γκος ευστόχησε από τα 6.75μ., μειώνοντας εκ νέου τη διαφορά στους 3 πόντους (66-69, 3:52).

«Καρδιοχτύπησε» αλλά οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να βρει σκορ. Έμεινε χωρίς πόντο για ενάμιση λεπτό, όμως όταν τα πράγματα έδειχναν να στραβώνουν, ο Εβάν Φουρνιέ δήλωσε και πάλι «παρών». Η Ζαλγκίρις ισοφάρισε (69-69) με δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Γκος (2:56), όμως ο Γάλλος σούπερ σταρ χάρισε στους Πειραιώτες το προβάδισμα (69-71, 2:43).

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν (71-71) ξανά, έπειτα από εύστοχη προσπάθεια του Φρανσίσκο (2:25) και 90 δευτερόλεπτα πριν το τέλος (1:30) πήραν κεφάλι στο σκορ (73-71) με 2/2 βολές του Λο.

Έπειτα από αλλεπάλληλες άστοχες επιθέσεις, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ισοφάρισε (73-73) για τον Ολυμπιακό (0:30), οδηγώντας, παράλληλα, το παιχνίδι στην παράταση.

«Αίμα και άμμος» στην πρώτη παράταση

Ο Ολυμπιακός πήρε το τζάμπολ, εξασφαλίζοντας την πρώτη επίθεση της παράτασης. Ο Ντόρσεϊ έγραψε το 74-73 με 1/2 βολές (4:31) και η μόνιμη απειλή για το καλάθι των «ερυθρολεύκων», ο Γουίλιαμς-Γκος απάντησε (75-74) με δίποντο (4:20).

Ο Ντόρσεϊ έδωσε και πάλι το προβάδισμα (76-75) στον Ολυμπιακό (4:00) και ο Ράιτ με 1/2 βολές ισοφάρισε σε 76-76 (3:24).

Ο διεθνής γκαρντ, που ξεκίνησε... αγριεμένος την παράταση, σκόραρε εκ νέου, διαμορφώνοντας το 78-76 (3:16). Ο Φρανσίσκο με δύσκολο τρίποντο στη λήξη του χρόνου έδωσε το προβάδισμα (80-78) στους Λιθουανούς (1:54) και περίπου μισό λεπτό αργότερα έγραψε το 82-82 με 2/2 βολές (1:21).

Όμως, ο Ολυμπιακός δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Ο Φουρνιέ μείωσε σε 82-80 (0:53) και ο Ντόρσεϊ, σαράντα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ισοφάρισε σε 82-82, σκορ που παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Θρίλερ δίχως τέλος στη δεύτερη παράταση

Ο Φουρνιέ αρχικά συνεργάστηκε άψογα με τον Πίτερς, που έγραψε το 84-82 (4:49) και στη συνέχεια με εύστοχο σουτ τριών πόντων, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 87-82 (4:27).

Ο Γκος, ο οποίος δε σταμάτησε να συνδέεται με το καλάθι, μείωσε στους 2, σκοράροντας από τα 6,75μ. για το 87-85 (4:08). Ο Φρανσίσκο, που στάθηκε επάξια δίπλα στον πρώην παίκτη των Πειραιωτών, σκοράροντας ασταμάτητα, έδωσε το προβάδισμα (88-87) στη Ζαλγκίρις (3:28).

Ο Φουρνιέ έκανε το 88-89 (3:13), ο Γκος απάντησε για το 90-89 (2:52) και ο Λο, ο οποίος είχε μέινει χωρίς πόντο στην παράταση, ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, γράφοντας το 93-89 (1:36).

Όλα έμοιαζαν να τελειώνουν, όμως ο Φουρνιέ ήταν και πάλι εκεί. Σκόραρε για τρεις (1:27) μειώνοντας στον πόντο (93-92). Όμως, ο Γκος με τέσσερις συνεχόμενους πόντους (0:32) και ο Φρανσίσκο με 2/2 βολές (0:15) διαμόρφωσαν το τελικό 99-94.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 39-37, 51-60, 73-73, 82-82, 99-94