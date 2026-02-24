«Νοσοκομείο» ο Ολυμπιακός: Εκτός με Ζαλγκίρις Μιλουτίνοφ-Βεζένκοφ και... ερωτηματικά για Παναθηναϊκό

Χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ματς με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας (25/2, 20:00) στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι δύο παίκτες έμειναν στην Αθήνα λόγω προβλημάτων τραυματισμού και γίνειται αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 6 Μαρτίου στο ΣΕΦ.



Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε ενοχλήσεις στη μέση στον τελικό του Allwyn Final 8 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Βούλγαρος άσος αντικαταστάθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο και δεν επέστρεψε στο ματς. Παρά τις διπλές θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε, ο 30χρονος φόργουορντ εξακολουθούσε να έχει ενοχλήσεις κι έτσι προτιμήθηκε να μην παρθεί το παραμικρό ρίσκο.



Όσον αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος σέντερ είχε υποστεί κάταγμα στον αντίχειρα στον ημιτελικό του κυπέλλου με το Μαρούσι. Ο Μίλου αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του τελικού με τον Παναθηναϊκό με ειδικό νάρθηκα. Ωστόσο, η κατάστασή του δεν του επέστρεψε να ταξιδέψει στο Κάουνας.



Οι δύο παίκτες κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν το ντέρμπι «αιωνίων» που θα γίνει στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague. Πιο δύσκολη είναι η περίπτωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω του κατάγματος. Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το ματς της Λιθουανίας είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Όμηρος Νετζήπογλου, που είναι στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας.