Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στην Ζαλγκίρις

Ο αγώνας ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και τον Ολυμπιακό 99-94 στην κατάμεστη Zalgirio Arena του Κάουνας, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, οδηγήθηκε σε διπλή παράταση.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την 10η ήττα και βρίσκεται πλέον στο 18-10 στη δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ οι Λιθουανοί βρίσκονται στο 17-12 και διατηρούνται στην 7η θέση, διεκδικώντας μια θέση για την απευθείας είσοδο στην εξάδα τρων play offs.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε κλειστό ντέρμπι και το αποτέλεσμα κρίθηκε στον έξτρα χρόνο. Για τον Ολυμπιακό, οι Φουρνιέ και Ντόρσει έδωσαν το σύνθημα στην επίθεση καλύπτοντας τις απουσίες των «ερυθρολεύκων», ενώ για τη Ζαλγκίρις ξεχώρισαν οι Φραντσίσκο και ο πρώην άσος του Ολυμπιακού Γουίλιαμς-Γκος.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης 25/2

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 99-94

Φενέρμπαχτσε - Παρτιζάν 81-78

Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα (Σε εξέλιξη)

Ερυθρός Αστέρας - Ανατολού Εφές (Σε εξέλιξη)

Η βαθμολογία