Ολυμπιακός: H Ζαλγκίρις του έδωσε το «πιστόλι» κι αυτός πυροβόλησε τα πόδια του

Με τον Βεζένκοφ και τον Μιλουτίνοφ στα «πιτς», το έργο του Ολυμπιακού απέναντι σε μια από τις πιο μπασκετικές έδρες της Ευρώπης ήταν εξαρχής δύσκολο. Κι αυτό γιατί απέναντι του, είχε μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα που δύσκολα δε θα βρίσκεται στα play-offs της Euroleague.

Σε ένα παιχνίδι που οδηγήθηκε σε δυο παρατάσεις, ο Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός (μα και μοιραίος σε κρίσιμες στιγμές) με 32 πόντους και 9 ριμπάουντ, Ντόρσει (16 πόντοι) και Τζόουνς έκαναν μια ακόμη καταπληκτική εμφάνιση (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), αλλά ο πυραυλοκίνητος Φρανσίσκο (23 πόντοι) και δυο «πρώην» (Γκος και Ράιτ) τον πλήγωσαν.Όμως το παιχνίδι δεν χάθηκε, όπως πολλοί πιστεύουν, στα έξτρα πεντάλεπτα...

Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση... παύει να είναι σύμπτωση

Eurokinissi

Δεν μπορώ να θυμηθώ τον αριθμό των παιχνιδιών που ο Ολυμπιακός είχε προβάδισμα 10 (και παραπάνω) πόντων και το... έσβησε ο αντίπαλος σε λίγα λεπτά. Κι αν αυτό ήταν δικαιολογημένο τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, τέλη Φλεβάρη είναι σημαντικό ατόπημα.

Ο Ολυμπιακός των 5 λαθών στις τρεις πρώτες περιόδους, ήπιε... θάλασσα με 6 λάθη στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάζει ένα αδικαιολόγητο άγχος σε κρίσιμα και οριακά σημεία, κάτι που συγκαταλέγεται πιο πολύ στο πνευματικό κομμάτι, αφού τόσο ο coach της ομάδας, όσο και οι παίκτες κουβαλάνε... τόνους εμπειρίας. Θα πρέπει ωστόσο να μάθουν να λειτουργούν καλύτερα υπό συνθήκες πίεσης, αφού μια τόσο απαιτητική λίγκα κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Οι Λιθουανοί του έδωσαν δεκάδες δώρα και δεν τα ξετύλιξε

Eurokinissi

Τόσο πριν, όσο και κατά την διάρκεια της παράτασης, η Ζαλγκίρις χάριζε το παιχνίδι στον Ολυμπιακό και εκείνος... δε το έπαιρνε. Ο Φουρνιέ ήταν μαγικός, αλλά ταυτόχρονα και θολωμένος σε κρίσιμες στιγμές. Μία από αυτή, θα μπορούσε να κρίνει το ματς πολύ πριν τα επιπλέον δέκα λεπτά αγώνα. Ήταν η στιγμή που άργησε να δώσει την μπάλα στον ελεύθερο Γουόκαπ για λει-απ (αλλά και ο Ντόρσεϊ στο φτερό), με το σκορ στο 73-73 και 3 δευτερόλεπτα να μένουν στο ρολόι.

Ακόμη και στη διάρκεια της πρώτης παράτασης, με το σκορ στο 82-82, ο Ντόρσεϊ επέλεξε ένα δύσκολο τρίποντο, αντί για ένα λει-απ. Στη δεύτερη παράταση, αν και προηγήθηκε με 4 πόντους, ο Ολυμπιακός επέτρεψε στους γηπεδούχους να το γυρίσουν και να κλειδώσουν το ματς. Ένα ματς που ο Ολυμπιακός είχε 20 (!) επιθετικά ριμπάουντ, 20 δεύτερες ευκαιρίες για να σκοράρει.

Και τώρα ντέρμπι «αιωνίων» σε ένα must win παιχνίδι

Eurokinissi

Σχεδόν με το που μπει ο Μάρτης (6/3), ο Ολυμπιακός θα παίξει ακόμα ένα παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τους «πράσινους». Αυτό το παιχνίδι είναι έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερο για τον σύλλογο. Μετά την ήττα στο Κάουνας αποκτάει και ένα «πρέπει». Όχι τόσο βαθμολογικό, αλλά ψυχολογικό. Τρίτη σερί ήττα και ένα ενδεχόμενο 2-0 από τον «αιώνιο» αντίπαλο μπορούν να προκαλέσουν εσωστρέφεια, σε ένα χρονικό σημείο που ο Ολυμπιακός δε θέλει... ούτε να το σκέφτεται.

Η ομάδα του Αταμάν έχει αλλάξει την φιλοσοφία της με τον Χέιζ-Ντέιβις και είναι κάτι που έκρινε σε μεγάλο βαθμό τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του, έχουν αρκετές μέρες για να καταστρώσουν τα σχέδια τους. Και μέσα σε αυτά, θα πρέπει να είναι το πως θα αντιμετωπίσουν έναν αντίπαλο που πλέον δεν ρισκάρει στα hedge-out (τουλάχιστον όχι τόσο δυναμικά), έχει προσθέσει παιχνίδι στο post και σχεδόν... απαγορεύει στους Πειραιώτες, το αγαπημένο τους short roll στα pick n roll.