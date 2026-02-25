EuroLeague: Ώρα και κανάλι του Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός

Στις 20:00 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται σε μια απαιτητική αποστολή στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, με στόχο να διατηρήσει το νικηφόρο του μομέντουμ στην EuroLeague και ταυτόχρονα να παρουσιάσει βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα μετά την απώλεια του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας