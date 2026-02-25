EuroLeague: Ώρα και κανάλι του Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός
Ο «λαβωμένος» Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Λιθουανία για την 29η αγωνιστικής της EuroLeague.
Στις 20:00 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται σε μια απαιτητική αποστολή στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, με στόχο να διατηρήσει το νικηφόρο του μομέντουμ στην EuroLeague και ταυτόχρονα να παρουσιάσει βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα μετά την απώλεια του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας