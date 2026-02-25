Breaking news icon BREAKING
NEWS

Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις

EuroLeague: Ώρα και κανάλι του Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός

Ο «λαβωμένος» Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Λιθουανία για την 29η αγωνιστικής της EuroLeague.

eurokinissi
eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στις 20:00 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται σε μια απαιτητική αποστολή στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, με στόχο να διατηρήσει το νικηφόρο του μομέντουμ στην EuroLeague και ταυτόχρονα να παρουσιάσει βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα μετά την απώλεια του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader