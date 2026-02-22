Παναθηναϊκός: Τα stories... όλο νόημα του Γιαννακόπουλου στο Instagram

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, κατακτώντας τον τίτλο στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο του Ολυμπιακού στον τελικό της διοργάνωσης.



Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετέφερε τους πανηγυρισμούς του για το επίτευγμα της ομάδας του στα social media, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι... το επίκεντρο αυτών.



Στα stories του στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, κοινοποίησε τρεις απανωτές αναρτήσεις. Και στις τρεις, πρωταγωνιστής, είναι ο προπονητής του «τριφυλλιού». Η μια, είναι η επίσημη δημοσίευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με περιγραφή «Αμάν, Αμάν», αναφερόμενη προφανώς στον Εργκίν Αταμάν.

Screenshot

Το επόμενο story, ήταν ένα βίντεο από το 2024, στο οποίο τραγουδάει ρυθμικά το όνομα του Αταμάν. Ενώ στο τρίτο, υπάρχει μια φωτογραφία των δυο ανδρών.



Σε ένα μάλιστα, κοίταξε την κάμερα και είπε χαρακτηριστικά ότι «ακριβώς πίσω θα φέρω το πρώτο Κύπελλο. Μετά θα φέρω ακόμη δύο!».



Φυσικά, τα «άλλα δύο» στα οποία αναφέρεται ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι το τρόπαιο της EuroLeague κι αυτό της Stoiximan GBL!