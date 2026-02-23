Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Βάρβαρο να μιμείσαι με πατερίτσες τον τραυματισμό του»

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό AKTOR, το κλίμα χαράς σκιάστηκε από ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σε καρναβαλική εκδήλωση, άνδρας εμφανίστηκε με βαμμένο μαύρο πρόσωπο, περούκα και πατερίτσα, επιχειρώντας να μιμηθεί τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2024.

Η σύζυγός του, Τρέισι Λεσόρ, αντέδρασε δημόσια μέσω Instagram, χαρακτηρίζοντας την πράξη ρατσιστική και βάρβαρη.«Αυτό που είδαμε σε αυτό το καρναβάλι δεν είναι αστείο. Το να βάφεις το πρόσωπό σου μαύρο για να παριστάνεις τον σύζυγό μου ή τους μαύρους ανθρώπους, είναι ρατσισμός. Το να προσθέτεις πατερίτσα για να κοροϊδέψεις τον τραυματισμό του, είναι βάρβαρο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στο μήνυμά της υπογράμμισε πως ο τραυματισμός του Λεσόρ δεν είναι «στολή» ούτε ο πόνος του «ψυχαγωγία», τονίζοντας ότι «ο ρατσισμός που μεταμφιέζεται σε χιούμορ παραμένει ρατσισμός».

Ο Γάλλος σέντερ δίνει καθημερινή μάχη για την επιστροφή του στα παρκέ, με τη σύζυγό του να δηλώνει περήφανη για τη δύναμη και την αξιοπρέπειά του, ξεκαθαρίζοντας πως «ουδείς μασκαρεμένος θα του την πάρει».