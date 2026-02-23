Ποιος διαιτητής της ΕΟΚ που βρέθηκε στο Final 8 είναι αδερφός υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους

Με «γεμάτη» λίστα διαιτητών διεξήχθη το Allwyn Final 8, με ονόματα όπως οι Ηλίας Καρπάνος, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Βασίλης Πιτσίλκας και Μεγακλής Μαρινάκης να ξεχωρίζουν.

Ο Μεγακλής Μαρινάκης συγκαταλέγεται στους νεότερους ρέφερι που έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια στο ανώτατο επίπεδο της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με θετικές αξιολογήσεις και σταθερή παρουσία στους πίνακες πρώτης κατηγορίας από το 2022. Πρόκειται για τον αδελφό του υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Η οικογένεια κατάγεται από την Πάτρα και έχει μακρά σχέση με το μπάσκετ.

Ο Παύλος Μαρινάκης είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Απολλωνιάδα, όμως η πορεία του στα παρκέ διακόπηκε λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού, με αποτέλεσμα να στραφεί στη νομική και αργότερα στην πολιτική.

Αντίθετα, ο Μεγακλής Μαρινάκης παρέμεινε στον χώρο της καλαθοσφαίρισης, επιλέγοντας τον δρόμο της διαιτησίας. Στο Final 8 ανέλαβε να διευθύνει τον προημιτελικό ανάμεσα σε Μαρούσι και Άρης.