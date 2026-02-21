Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Θερμή αγκαλιά ανάμεσα σε Μπαρτζώκα και Αταμάν πριν τον τελικό (vid)

Λίγο πριν από το τζάμπολ του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, περίπου μισή ώρα νωρίτερα, οι δύο ομάδες είχαν μπει σε φουλ ρυθμούς προθέρμανσης. Το παρκέ στα Δυο Αοράκια ήταν ήδη γεμάτο ένταση και ατμόσφαιρα τελικού.



Την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο έκαναν και οι δύο προπονητές των «αιωνίων», ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Αταμάν. Οι δυο τους αντάλλαξαν μια ζεστή αγκαλιά και έναν εγκάρδιο χαιρετισμό, μέσα σε κλίμα χαλαρό και με χαμόγελα, πριν κατευθυνθούν στους πάγκους τους για τις τελευταίες οδηγίες.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπαρτζώκας ήταν εκείνος που πλησίασε πρώτος προς την πλευρά του Παναθηναϊκού, με τον Αταμάν να τον υποδέχεται άμεσα και σε ιδιαίτερα φιλικό τόνο.