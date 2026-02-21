Κύπελλο Ελλάδας: Η στιγμή της απονομής στον Παναθηναϊκό (vid)
Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός στέφεται Κυπελλούχος Ελλάδας στην Κρήτη.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του Allwyn Final 8 στην Κρήτη και πανηγύρισε την πρώτη κούπα της σεζόν, καθώς επικράτησε με 68-79 του Ολυμπιακού στα «Δύο Αοράκια».
Οι παίκτες πέρασαν διαδοχικά για να φορέσουν τα μετάλλια και λίγο αργότερα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, παρέδωσε το τρόπαιο στον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός, με τη σειρά του, κάλεσε δίπλα του τους Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν και μαζί ύψωσαν το κύπελλο στον ουρανό του Ηρακλείου.
Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος της σεζόν για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν.
Δείτε την στιγμή της απονομής