Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Ακούς καρκίνος και σκέφτεσαι θάνατος - Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Ο Ακίλε Πολονάρα, ο μαχητής της ζωής, που συγκλόνισε την κοινότητα του αθλητισμού με την ιστορία του, μίλησε πρόσφατα σε συνέντευξη για την περιπέτεια της υγείας του, για τη συμβολή της οικογένειας του, τη θρησκεία, αλλά και τα συναισθήματα που ένιωσε όταν οι γιατροί του ανακοίνωσαν πως πάσχει από λευχαιμία.

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας δε δίστασε να μοιραστεί με το κοινό τις σκέψεις που είχε όσο πάλευε με την αρρώστια, αναφέροντας πως όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο ένιωσε απόγνωση, φόβο και βαθιά θλίψη.

«Μου απομένει μία επέμβαση και μετά θα δούμε»

Ο Πολονάρα δε δίστασε να αναφερθεί στη μεγάλη του αγάπη, το μπάσκετ, δίνοντας νέες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

«Αυτή τη στιγμή, βλέπω το μπάσκετ όχι ως επάγγελμα αλλά ως διασκέδαση. Και θα ήθελα να επιστρέψω στη διασκέδαση. Μου απομένει μια επέμβαση και μετά θα δούμε. Τη Δευτέρα, κλείνουν μια τρύπα στην καρδιά μου με ένα όργανο που ονομάζεται “ομπρέλα". Μετά από όσα έχω περάσει, είναι παιχνιδάκι…», δήλωσε σχετικά.

«Έπεσα σε κώμα και ξύπνησα - Δε βλέπω τίποτα ηρωικό»

Ο 34χρονος παίκτης της Ντιναμό Σάσαρι αναφέρθηκε στην αντίληψη που έχει ο κόσμος για αυτόν, αλλά και στην αλληλουχία των γεγονότων πριν του ανακοινωθεί πως πάσχει από καρκίνο.

«Σε πολλούς ανθρώπους, φαίνεται σαν να έχω κάνει… ποιος ξέρει τι, αλλά αν με ρωτήσετε τι έκανα, στην πραγματικότητα έπεσα σε κώμα και ξύπνησα. Δεν βλέπω τίποτα ηρωικό σε αυτό.

Στις αρχές Οκτωβρίου, έλαβα ένα email από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Αντιντόπινγκ που μου έλεγε ότι τα επίπεδα HCG μου ήταν πολύ υψηλά και έπρεπε να αποδείξω αν προέρχονταν από το σώμα μου ή από ξένο σώμα. Σκέφτηκα: “μήπως είχα χρησιμοποιήσει κρέμες που δεν έπρεπε;"

Έλεγξα στο διαδίκτυο επειδή θυμόμουν ότι τα επίπεδα HCG ήταν για… έγκυες γυναίκες. Έτσι, πληκτρολόγησα: “HCG σε αθλητές” και προέκυψε η υπόθεση Acerbi. Καρκίνος των όρχεων!»

«Ο κόσμος μου κατέρρευσε - Τρομακτική η λέξη καρκίνος»

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως οι πρώτη λέξη που του πέρασε από το μυαλό όταν οι γιατροί του ανακοίνωσαν τη διάγνωση, ήταν η λέξη θάνατος και ανέφερε πως όταν του γνωστοποιήθηκε πως πάσχει από καρκίνο κατέρρευσε ψυχολογικά.

«Βάζοντας δύο και δύο μαζί, όλα ταίριαζαν. Ο κόσμος μου κατέρρευσε. Η λέξη “καρκίνος” είναι τρομακτική. Την συνδέεις αμέσως με μια άλλη λέξη: “θάνατος”. Η δεύτερη σκέψη μου ήταν: “Τελείωσα με το μπάσκετ”. Αλλά όταν μου είπαν ότι με τις απαραίτητες θεραπείες, είχα 3% πιθανότητα υποτροπής, ηρέμησα.

Έκανα χημειοθεραπεία, υπέμεινα τη ναυτία και τότε… ήρθε το τρομερό χτύπημα. “Οξεία μυελογενής λευχαιμία”».

«Σκέφτηκα να τα τελειώσω όλα - Ήθελα να εξαφανιστώ»

Ο Πολονάρα τόνισε πως ένιωσε απελπισία και απόγνωση, αναφέροντας πως το ψυχολογικό βάρος ήταν τόσο μεγάλο, που σκέφτηκε μέχρι και την αυτοκτονία. Αναφέρθηκε στη γυναίκα του, η οποία όπως είπε «ήταν εκεί» και του θύμισε πως τα παιδιά τους αξίζουν έναν πατέρα που κοιτάει στα μάτια το τέρας.

«Τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που είχα ήδη περάσει. Σκέφτηκα: “Aρκετά, θα πεταχτώ από το παράθυρο του νοσοκομείου και θα τελειώσω με όλα” Ευτυχώς, η Έρικα ήταν εκεί: “Πρέπει να αντισταθείς για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου”.

Ένιωθα σαν να με είχαν στριμώξει δέκα θηρία που σε κρατούσαν κάτω. Ήθελα να εξαφανιστώ. Αλλά μετά σκέφτηκα: “Δεν είναι δίκαιο για τα παιδιά μου να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα ή να πιστεύουν ότι ο μπαμπάς τουλάχιστον δεν προσπάθησε”».

«Προσευχόμουν κάθε βράδυ - Δεν είμαι θρησκευόμενος πια»

Κλείνοντας, ο Ακίλε Πολονάρα αναφέρθηκε στη σχέση του με τη θρησκεία, δηλώνοντας πως αν και στο παρελθόν υπήρξε θρησκευόμενος, πλέον δεν είναι.

«Ήμουν πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά τώρα δεν είμαι πια. Προσευχόμουν κάθε βράδυ. Τώρα, ειλικρινά, δεν μπορώ. Ακόμα κι αν οι φίλοι μου μου λένε: “Έλα, έχεις ευλογηθεί, ίσως κάποιος εκεί πάνω σε βοήθησε”. Αλλά, αν ο “κάποιος” ήταν που με… αρρώστησε; Γιατί εγώ;».

Ο Πολονάρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής του και οι Ιταλοί ρεπόρτες υπολογίζουν πως θα επιστρέψει στα γήπεδα την Άνοιξη.