Συγκινητική στιγμή για τον Ακίλε Πολονάρα: Αποθεώθηκε στην επιστροφή του στην εθνική Ιταλίας (vid)

Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο πλευρό της εθνικής Ιταλίας ,παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί ακόμα να αγωνιστεί λόγω της μάχης που δίνει με τη λευχαιμία. Η ιταλική ομοσπονδία τον παρουσίασε ως μέλος της αποστολής, στο πρόσφατο τους μάτς εναντίων της Ισλανδίας για τα προκριματικά του Mundobasket 2027, θέλοντας να δείξει ότι παραμένει ενεργό «κομμάτι» της ομάδας.

Με την εμφάνισή του στο γήπεδο, το κοινό σηκώθηκε όρθιο και τον αποθέωσε, ενώ οι συμπαίκτες του τον υποδέχθηκαν με έντονη συγκίνηση. Ο Πολονάρα, φορώντας προστατευτική μάσκα, ανταπέδωσε τα χειροκροτήματα, προσφέροντας μια στιγμή που ξεπέρασε το αγωνιστικό κομμάτι.

Η παρουσία του υπενθύμισε ότι ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο το παιχνίδι, αλλά και τη στήριξη προς τους ανθρώπους που δίνουν τον δικό τους αγώνα. Η εικόνα του στις εξέδρες αποτέλεσε σύμβολο δύναμης και ενότητας για ολόκληρη την αθλητική κοινότητα.