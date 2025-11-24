Ο Πολονάρα έκλεισε τα 34, στάθηκε στα πόδια του και έστειλε συγκινητικό μήνυμα στη σύντροφο του

Ο Ακίλε Πολονάρα έκλεισε τα 34 του χρόνια και επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, αφιερωμένο στη γυναίκα που βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό του. Με μια ανάρτηση στο Instagram, ο Ιταλός φόργουορντ δημοσίευσε τέσσερις φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται όρθιος μετά από μεγάλο διάστημα κατά το οποίο μετακινούνταν με αμαξίδιο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον.

Ο Πολονάρα συνεχίζει να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του απέναντι στη λευχαιμία. Μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, ο 34χρονος έχει επιστρέψει στο σπίτι του και ακολουθεί το απαιτητικό πρόγραμμα αποθεραπείας, προσπαθώντας με όλες του τις δυνάμεις να αφήσει πίσω του τον καρκίνο που δοκιμάζει τα όριά του.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας, ευχαρίστησε δημόσια τη σύντροφό του για τη στήριξη και την αφοσίωσή της τα τελευταία δύο χρόνια, στα οποία, όπως παραδέχτηκε, πέρασαν πολλές δύσκολες στιγμές.

Η συγκινητική δημοσίευση

«Πάντα ήσουν δίπλα μου και πίστευες σε εμάς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ακόμα και όταν όλοι με θεωρούσαν δεδομένο! Πάντα ήσουν εξαιρετικά θετική σε αυτή τη δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση, χωρίς να τα παρατάς ποτέ, δίνοντάς μου αυτοπεποίθηση και τόση δύναμη.



Τα τελευταία 2 χρόνια περάσαμε πολλά και ήσουν εξαιρετική, όπως πάντα, προστατεύοντας τα παιδιά και “κρύβοντας” διάφορες ασθένειες. Είσαι πραγματικά μοναδική! Σήμερα είμαι 34 ετών και ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής η υγεία θα είναι με το μέρος μας!!!! Σ’ αγαπώ, ζωή μου».