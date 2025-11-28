Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Η δεύτερη μέρα μου χωρίς αναπηρικό καρότσι, έτρεμαν τα πόδια μου»

Ο αγώνας της Εθνικής Ιταλίας με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου επισκιάστηκε από μία στιγμή βαθιάς συγκίνησης, καθώς ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο. Ο 33χρονος φόργουορντ, ο οποίος διαγνώστηκε με λευχαιμία, βρέθηκε κοντά στην ομάδα, παρότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί.

Ο Πολονάρα, ο οποίος κλήθηκε από τον προπονητή Λούκα Μπάνκι σε μία συμβολική κίνηση στήριξης, γνώρισε την αποθέωση από το ιταλικό κοινό, με τον ίδιο να ανατποδίδει τα χειροκροτήματα, προσφέροντας μια στιγμή που ξεπέρασε το αγωνιστικό κομμάτι.

Ο ίδιος ο παίκτης, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky, εξέφρασε τα συναισθήματά του, περιγράφοντας το πόσο ξεχωριστή ήταν αυτή η στιγμή, δεδομένης της πρόσφατης περιπέτειας της υγείας του.

«Τα πόδια μου έτρεμαν όταν μπήκα, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η δεύτερη μέρα μου χωρίς αναπηρικό καροτσάκι, και αυτό είναι ήδη μια επιτυχία», δήλωσε συγκινημένος ο Πολονάρα.

Η δήλωσή του αποκαλύπτει το μέγεθος του αγώνα που δίνει, καθώς, μετά τη διάγνωση, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση και έμεινε σε κώμα για αρκετές ημέρες, αντιμετωπίζοντας σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο Ιταλός φόργουορντ τόνισε πόσο τυχερός νιώθει που βρίσκεται δίπλα στους συμπαίκτες του, παρόλο που δεν μπορεί να αγωνιστεί, και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους συμπαίκτες του: «Αν αυτοί οι τύποι είναι εδώ σήμερα, είναι επειδή είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν».