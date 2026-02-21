Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

Ολυμπιακός: Αποστολή με Τζόουνς και Μιλουτίνοφ - Εκτός Νιλικίνα και Πίτερς

Ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην 12δα παρά το κάταγμα στον αντίχειρά του.

Ντέρμπι αιωνίων στον τελικό του Allwyn Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθούν σε μια μάχη για την κούπα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παρουσιαστεί απέναντι στο τριφύλλι με μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ο Νικολά Μιλουτίνοφ παρόλο που έχει κάταγμα στο δεξιό αντίχειρα, που απέκτησε από τον ημιτελικό με το Μαρούσι, θα βρεθεί στην δωδεκάδα των ερυθρόλευκων και θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα. Ο υψηλόσωμος σέντερ θα δοκιμάσει το χέρι του και στην συνέχεια αναλόγως της κατάστασής του θα αποφασιστεί αν και πόσο θα αγωνιστεί. 

Επιπροσθέτως ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε ελαφριά τενοντίτιδα στο δεξιό γόνατο την οποία αποκόμισε στον προημιτελικό με την ΑΕΚ, θα βρεθεί επίσης στην αποστολή καθώς κατάφερε και ξεπέρασε τις ενοχλήσεις.

Επομένως η αποστολή του Ολυμπιακού θα απαρτίζεται από τους έξι ξένους (Φουρνιέ, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς και Μόρις) τους οποίους θα συμπληρώσουν και οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου

