Ολυμπιακός: Αποστολή με Τζόουνς και Μιλουτίνοφ - Εκτός Νιλικίνα και Πίτερς

Ντέρμπι αιωνίων στον τελικό του Allwyn Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθούν σε μια μάχη για την κούπα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παρουσιαστεί απέναντι στο τριφύλλι με μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ο Νικολά Μιλουτίνοφ παρόλο που έχει κάταγμα στο δεξιό αντίχειρα, που απέκτησε από τον ημιτελικό με το Μαρούσι, θα βρεθεί στην δωδεκάδα των ερυθρόλευκων και θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα. Ο υψηλόσωμος σέντερ θα δοκιμάσει το χέρι του και στην συνέχεια αναλόγως της κατάστασής του θα αποφασιστεί αν και πόσο θα αγωνιστεί.

Επιπροσθέτως ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε ελαφριά τενοντίτιδα στο δεξιό γόνατο την οποία αποκόμισε στον προημιτελικό με την ΑΕΚ, θα βρεθεί επίσης στην αποστολή καθώς κατάφερε και ξεπέρασε τις ενοχλήσεις.

Επομένως η αποστολή του Ολυμπιακού θα απαρτίζεται από τους έξι ξένους (Φουρνιέ, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς και Μόρις) τους οποίους θα συμπληρώσουν και οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου.