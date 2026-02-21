Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Live o μεγάλος τελικός του Αllwyn Final 8

Όλα είναι έτοιμα στο Ηράκλειο για τη μεγάλη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 20:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στον τελικό του Allwyn Final-8, για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Με Μιλουτίνοφ και Τζόουνς η δωδεκάδα του Μπαρτζώκα

Η είδηση της τελευταίας στιγμής έρχεται από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα δώσει κανονικά το «παρών» παρά το κάταγμα στον αντίχειρα. Ο Σέρβος σέντερ θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα, με τον χρόνο συμμετοχής του να κρίνεται ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα και την αντοχή του στον πόνο.

Παράλληλα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεπέρασε το πρόβλημα τενοντίτιδας στο γόνατο και συμπεριλήφθηκε στην εξάδα των ξένων, η οποία συμπληρώνεται από τους Φουρνιέ, Γουόρντ, Χολ και Μόρις. Την «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα πλαισιώνουν οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου.

Το πλάνο του Αταμάν για το «τριφύλλι»

Στην αντίπερα όχθη, ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός της τελικής μάχης τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα στηριχθεί στην ισχυρή εξάδα των Οσμάν, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς, Γκραντ και Ερνανγκόμεθ. Μαζί τους στη μάχη για το τρόπαιο θα βρεθούν οι Έλληνες διεθνείς Σλούκας, Μήτογλου, Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης και ο νεαρός Σαμοντούροβ.

