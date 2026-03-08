Αινιγματικό story Γιαννακόπουλου μετά τη νέα ήττα : «Εν οργή μήτε τι λέγειν μήτε πράσσειν» (pic)

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια οδυνηρή ήττα στο Ιβανώφειο, καθώς ο Ηρακλής επικράτησε με 76-74 χάρη σε μπάζερ μπίτερ του Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις, στο παιχνίδι για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Το αποτέλεσμα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους «πράσινους», αφού αυτή ήταν η τέταρτη φετινή τους απώλεια στο πρωτάθλημα, σε ένα ματς που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση.



Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε μια έμμεση τοποθέτηση μέσω Instagram. Συγκεκριμένα, ανέβασε story με φωτογραφία του ίδιου, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Εν οργή μήτε τι λέγειν μήτε πράσσειν».



Η συγκεκριμένη ρήση αποδίδεται ουσιαστικά ως προτροπή να αποφεύγει κανείς λόγια και πράξεις όταν βρίσκεται σε κατάσταση έντονης οργής, κάτι που ερμηνεύτηκε ως έμμεσο σχόλιο για όσα συνέβησαν στο Ιβανώφειο.



Παράλληλα, στο ίδιο story πρόσθεσε και τη φράση «Όταν μου τα ’λεγε πέταγα χαρταετό», αφήνοντας ένα ακόμη πιο αινιγματικό υπονοούμενο για τη δική του στάση ή για καταστάσεις που ενδεχομένως είχε υποτιμήσει στο παρελθόν.

