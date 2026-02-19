Ο Καντέρ αποκαλύπτει πως υπήρχε... καπνός: «Ο Παναθηναϊκός φοβήθηκε να με υπογράψει»

Με αφορμή την παρουσία του στην Ελλάδα για τα αποκαλυπτήρια του νέου βιβλίου του, ο Ένες Καντέρ μίλησε για τη σχέση που συνδέει τον ίδιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Τούρκος πρώην μπασκετμπολίστας, ποτέ δεν έχει κρύψει τα αισθήματά του, τα οποία είναι... πράσινα, καθώς επίσης και τα πολιτικά του φρονήματα, τα οποία τον έχουν χρήσει εθνικό προδότη στην Τουρκία. Μια συνθήκη, η οποία πλέον τον έχει αφήσει χωρίς ομάδα, πράγμα που εν συνεχεία τον έχει οδηγήσει στο να είναι ανενεργός από το 2022.

Ο Καντέρ, μίλησε στο «OPEN», όπου και αναφέρθηκε στο «τριφύλλι», υπογραμμίζοντας πως ναι μεν έχει μιλήσει κάποτε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, ωστόσο η υπόθεση δεν ευδοκίμησε λόγω της έκρυθμης κατάστασης η οποία επικρατεί ανάμεσα στον παίκτη και την πατρίδα του. Η οποία σίγουρα δεν ευνοεί μια μεταγραφή.

Αναλυτικά η συνέντευξή του

«Πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τουρκία. Θέλω όμως να πω στους Έλληνες ότι δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Ερντογάν. Θα σε πλησιάσουν και θα στη φέρει -όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Θυμάμαι ότι πριν από έναν χρόνο ο Ερντογάν έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι οι Έλληνες θα ξυπνήσουν μια μέρα και η Τουρκία θα έχει εισβάλει στην Ελλάδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Ερντογάν δεν εκπροσωπεί τον πραγματικό τουρκικό λαό. Έλληνες και Τούρκοι είμαστε γείτονες. Τρώμε το ίδιο φαγητό, τραγουδάμε τα ίδια τραγούδια και οι κουλτούρες μας είναι πολύ κοντινές».

Στη συνέχεια, ο Καντέρ αναφέρθηκε στο εάν θα ήταν δυνατόν να επιστρέψει στην ενεργό δράση: «Είσαι 33 ετών τώρα. Πιστεύεις ότι μια επιστροφή στο μπάσκετ είναι ρεαλιστική; Ελπίζω πως ναι. Είμαι 33, θεωρώ ότι είμαι ακόμα νέος, υγιής και σε καλή κατάσταση. Θα ήταν ωραίο να επιστρέψω. Δεν νομίζω όμως ότι το NBA είναι πιθανό, λόγω της σχέσης του με την Κίνα. Ελπίζω όμως κάποια ευρωπαϊκή ομάδα να δείξει θάρρος και να θελήσει να με υπογράψει».

Τελευταίος άξονας της συζήτησής του, υπήρξε ο Παναθηναϊκός, αποκαλύπτωντας συνομιλία που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. «Είμαι μεγάλος φαν. Είχαμε μια μικρή συζητήση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά όπως και οι άλλες ομάδες, φοβήθηκαν να με υπογράψουν. Η Τουρκία είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα και αν υπέγραφα τώρα, θα έβαζα μεγάλη πίεση στον Παναθηναϊκό. Ελπίζω όμως, όταν φύγει το καθεστώς Ερντογάν -και προσεύχομαι να γίνει σύντομα- να έρθω εδώ και να γίνω μέρος αυτού του υπέροχου συλλόγου. Η ομάδα αυτή έχει όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσει τρόπαια τόσο στην EuroLeague όσο και στην Ελλάδα. Έχει βάθος, εξαιρετικούς βασικούς παίκτες και είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τους Τούρκους παίκτες της ομάδας, τον Οσμάν και Γιούρτσεβεν. Απλώς χρειάζεται να ενωθούν και να παλεύουν σαν ένα».