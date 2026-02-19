Κύπελλο Ελλάδας: Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Μαρούσι και του Ηρακλής-Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός πέρασε... εύκολα από το εμπόδιο της ΑΕΚ (81-67) και «έκλεισε» την θέση του στους «4» του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκμεταλλευόμενος το καλό βράδυ των φόργουορντ του, Σάσα Βεζένκοφ και Άλεκ Πίτερς, που δυό τους φόρτωσαν... το κίτρινο καλάθι με 30 πόντους.



Στην αντίπερα όχθη, ο αντίπαλος τον «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε την πρώτη νίκη-έκπληξη στον θεσμό. Συγκεκριμένα, το Μαρούσι κοίταξε κατάματα τον Άρη (87-80) και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.



Ολυμπιακός και Μαρούσι «διασταυρώνουν τα ξίφη» τους στις 17:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ηρακλής και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ηχηρή αντίδραση κόντρα στον ΠΑΟΚ (101-71) και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί, τα βλέμματα τράβηξε επίσης ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με το εξαιρετικό ντεμπούτο των 16 πόντων σε μόλις... 16 λεπτά.



Ο Ηρακλής πραγματοποίησε μια παρόμοια εμφάνιση. Πέρασε... αέρα από την Μύκονο (93-65), η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στην τελική φάση του θεσμού.



Δυό τους «μάχονται» για το εισιτήριο του τελικού, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, ενώ το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδίδει ζωντανά την μεγάλη αυτή αναμέτρηση.