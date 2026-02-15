Αινιγματικός ο Γιαννακόπουλος: «Πού θα γίνει το φετινό Final Four της EuroLeague;»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου πριν από τη διακοπή της Stoiximan GBL και τη διεξαγωγή του Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε story στο Instagram, θέτοντας τρία αιχμηρά ερωτήματα που προκάλεσαν συζητήσεις.

«Τρία ήρεμα ερωτήματα. Τι απόφαση πάρθηκε στις 26/1; Μάλλον, τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε στις 26/1; Τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε στις 3/2; Και το τρίτο: πού θα γίνει το Final Four της EuroLeague φέτος;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ.

Υπενθυμίζεται πως από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει ανακοινωθεί ότι το Final Four 2026 της EuroLeague θα διεξαχθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, το τριήμερο 22-24 Μαΐου, με τα εισιτήρια να έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία.