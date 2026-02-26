Euroleague: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα εισιτήρια του Final Four

Η EuroLeague Basketball διαφοροποίησε εντελώς την εφετινή περίοδο τις τακτικές πώλησης των εισιτηρίων της, όσον αφορά το Final Four. Στο T-Center, θα φιλοξενηθεί το event που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2025-26 και χωρίς καλά-καλά να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, ως προς το ποιες ομάδες έχουν το πλεονέκτημα, προκειμένου να βρεθούν στην τετράδα, το κοινό της κορυφαίας λίγκας ανά την Ευρώπη δημιουργεί διαδικτυακές... ουρές, ώστε να αποκτήσει ένα απ' τα πολυπόθητα «μαγικά χαρτάκια».

Μέσω τεσσάρων φάσεων πώλησης εισιτηρίων, η διοργανώτρια αρχή θέλησε βασικά να εξασφαλίσει πως οι ενδιαφερόμενοι θα είχαν περισσότερες από μία ευκαιρίες, για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο υπερσύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR, για τις ημερομηνίες 22-24 του μήνα Μάη.

Αν η πλατφόρμα που καλείται ο κόσμος να επισκεφθεί για να προμηθευτεί το εισιτήριό του, παρουσίασε για ένα ακόμη έτος προβλήματα και πολλοί έμειναν... παραπονεμένοι, η EuroLeague Basketball δεν διαφοροποίησε κάτι.

Αρχικά, δόθηκε προτεραιότητα σε όσους πήγαν τουλάχιστον σε ένα από τα τρία προηγούμενα Final Four (Κάουνας, Βερολίνο, Άμπου Ντάμπι) κι έπειτα, ως ήταν προγραμματισμένο, η πρώτη φάση «άνοιξε» στις 11 του Φλεβάρη. Ορισμένα από τα «μαγικά χαρτάκια» έκαναν μέσα σε πέντε λεπτά... φτερά. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οπαδοί του μπάσκετ ανέμεναν τη σειρά τους, αλλά λίγοι εξασφάλισαν την είσοδό τους.

Eurokinissi

Πώς θα αγοράσετε εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague

Η EuroLeague Basketball θέτει στη διάθεση του κοινού έναν συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων ακόμη, σήμερα (26/2) στις 11.00! Εκκίνησε η δεύτερη φάση και υπάρχει απ' ότι φαίνεται συγκεκριμένος λόγος που οι άνθρωποι της λίγκας επέλεξαν την 26η του Φεβρουαρίου, ως δεύτερη καθοριστική ημερομηνία για την πώληση. Οι ομάδες της EuroLeague δεν έχουν πια το περιθώριο να ολοκληρώσουν κάποια μεταγραφή. Αφήσαμε πίσω μας το σχετικό deadline χθες (25/2). Επομένως, οι οπαδοί του κάθε κλαμπ, γνωρίζουν πια τι μπορούν και τι δεν μπορούν να περιμένουν απ' τα ρόστερ που έχουν «σχηματιστεί». Οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί από κάθε ομάδα και η δυναμική κάθε συνόλου, παίζει σημαντικό ρόλο στην κρίση του κοινού κι έτσι δύσκολα κάποιος θα αγοράσει εισιτήριο, απλά... για να αγοράσει!

Η πλατφόρμα που αφορά την πώληση των εισιτηρίων του Final Four της Αθήνας άνοιξε κι από ΕΔΩ μπορείτε να προμηθευτείτε ένα εξ' αυτών!

Υπενθυμίζεται πως η τρίτη φάση πώλησης είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου (Τρίτη, 11.00 η ώρα) και η τέταρτη στις 20 Απριλίου (Δευτέρα, 11.00 η ώρα).