ΣΕΦ: Εξώδικα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου

Νέα ένταση προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από τη χρηματοδότηση έργων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να περνά σε νομικές ενέργειες. Η «πράσινη» ΚΑΕ απέστειλε εξώδικα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για τη διάθεση κρατικού ποσού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, που προορίζεται για ενεργειακές και λειτουργικές παρεμβάσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.



Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης μεταξύ του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και της διοίκησης του ΣΕΦ, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση των χρημάτων. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού γίνεται λόγος για άνιση μεταχείριση, ειδικά από τη στιγμή που -όπως υποστηρίζουν- το ΟΑΚΑ δεν έχει λάβει αντίστοιχη κρατική στήριξη για έργα αναβάθμισης.



Παράλληλα, κύκλοι της ΚΑΕ επισημαίνουν πως το ΣΕΦ έχει συμφωνηθεί να περάσει στη χρήση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γεγονός που, κατά την άποψή τους, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο δημόσιο χρήμα καταλήγει σε ιδιωτική εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, εξώδικες δηλώσεις εστάλησαν τόσο προς τη διοίκηση του ΣΕΦ και ΤΕΕ όσο και προς τα συναρμόδια υπουργεία Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ σχετική εξώδικη πρόσκληση κοινοποιήθηκε και στο ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών, κάνοντας λόγο για πιθανές πλημμέλειες στη διαδικασία και ζητώντας πλήρη διαφάνεια ως προς την προέλευση και τη διάθεση του κονδυλίου. Το ζήτημα αναμένεται να έχει συνέχεια, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις απαντήσεις των αρμόδιων φορέων και στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκομένων.