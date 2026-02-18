Σπορ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Μπάσκετ Κύπελλο Ελλάδας

Live ο προημιτελικός του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον του ΠΑΟΚ για το Allwyn Final 8

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον του ΠΑΟΚ για το Allwyn Final 8 στα «Δύο Αοράκια».

Στιγμιότυπο από τον φετινό αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον του ΠΑΟΚ για τη Stoiximan GBL. Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, αντιμετωπίζοντας το βράδυ της Τετάρτης (18/02, 20:00) τον ΠΑΟΚ για τον προημιτελικό του Allwyn Final 8, που διεξάγεται στην Κρήτη

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν την Τρίτη (17/02) στο Ηράκλειο χωρίς τον Χουάντσο Ερνγακόμεθ, ο οποίος, αν και ταλαιπωρείται από ίωση, ενσωματώθηκε ετεροχρονισμένα στην αποστολή της ομάδας το πρωί της Τετάρτης (18/02), προσφέροντας στον προπονητή Αταμάν τη δυνατότητα να τον συμπεριλάβει στην εξάδα των ξένων, που δικαιούται να χρησιμοποιήσει στο μεγάλο αγώνα. 

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να αφήσει πίσω του την οδυνηρή εντός έδρας ήττα (97-102) της Κυριακής (15/02) από τον Κολοσσό Ρόδου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, επιστρέφοντας στις νίκες. Υπενθυμίζουμε πως δύο ημέρες πριν από το παιχνίδι με τους Ροδίτες, το «τριφύλλι» ηττήθηκε (83-85) και από τη Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague

Από την άλλη, ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα, που προκλήθηκε μετά από τη βαριά ήττα (71-88) εναντίον της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο (14/02). 

Ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός AKTOR, προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες στην έδρα του. Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς δε τα κατάφερε ούτε κόντρα στη Μπιλμπάο, από την οποία γνώρισε την ήττα (87-88) το βράδυ της Τετάρτης (11/02).

