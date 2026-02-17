Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος καταστάλαξε και... πατάει το κουμπί του restart

Mετά τις ήττες από Φενέρ και Κολοσσό, η ώρα του Κυπέλλου έρχεται για τους «πράσινους» την κατάλληλη στιγμή. Κι αυτό γιατί αν καταφέρουν και κατακτήσουν τον τίτλο, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα boost στην ψυχολογία τους για να ανεβάσουν απόδοση στην Euroleague.



Συσπείρωση ενόψει Ευρώπης και στήριξη στον Αταμάν



Το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο το τρόπαιο, αλλά η εσωτερική συνοχή. Σε αυτό το σημείο της χρονιάς, οι ομάδες που διαχειρίζονται σωστά τις κρίσεις αποκτούν αγωνιστική ταυτότητα και ψυχική ανθεκτικότητα. Η συσπείρωση στα αποδυτήρια λειτουργεί καταλυτικά.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σκέφτηκε και πήρε σημαντικές αποφάσεις. Το αν θα είναι οι σωστές, θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Μια από τις πιο σημαντικές ήταν να φέρει τον Χέιζ-Ντέιβις. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος φαίνεται πως θα προχωρήσει με τον Αταμάν στο τιμόνι μέχρι το τέλος της σεζόν. Κι αυτό, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο Final-8 της Κρήτης.



Με την επιστροφή Ναν, αλλά και τον ρόλο του game-changer που θα δοθεί στον Ντείβις, ο Παναθηναϊκός ελπίζει σε κατακόρυφη άνοδο της απόδοσης των παικτών, αλλά και στην επιστροφή του Λεσόρ.

Με ένα πλήρες ρόστερ, τα δεδομένα αλλάζουν. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το πως θα κυλήσει η σεζόν, ωστόσο οι «πράσινοι» παρότι διανύουν περίοδο κρίσης κυρίως στην αγωνιστική τους ταυτότητα, μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση.



«Να δείξουμε τι σημαίνει να είσαι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού»

Τα ξημερώματα της Τρίτης (17/2) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να στείλει μήνυμα αντεπίθεσης κι ενότητας μέσω πολλαπλών αναρτήσεων στο Instagram.

Αρχικά ανέβασε από μία φωτογραφία του προπονητή, Εργκίν Αταμάν και εν συνεχεία των 17 παικτών που υπάρχουν πλέον στο ρόστερ, για να καταλήξει με ένα μήνυμα, στο οποίο ανέφερε:

«Είμαστε ακόμη εδώ...

Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη.

Ταλέντο και μπαλάκια, έχουμε αρκετά για να δανείσουμε από λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα προς βήμα, επιστροφή στο πεπρωμένο μας. Την κορυφή»!