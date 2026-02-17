Κύπελλο Ελλάδας: Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-ΑΕΚ και η υπόλοιπη δράση στο Final-8

Όλα τα βλέμματα είναι πια στραμμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Final 8 εκκινεί σήμερα (17/2) και οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στον θεσμό, πέφτουν στη «μάχη».



Η προημιτελική φάση αρχίζει με δύο συναρπαστικούς αγώνες και οι πρώτες τέσσερις ομάδες που θα υποδεχτεί το κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια», είναι το Μαρούσι, ο Άρης, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.



Πού θα δείτε τους πρώτους δύο προημιτελικούς



17/02/2026, 17.00 / Μαρούσι - Άρης / ΕΡΤ2

17/02/2026, 20.00 / Ολυμπιακός - ΑΕΚ / ΕΡΤ2