Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71: Άνετη νίκη-πρόκριση στο ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις (video)

Το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR, επικρατώντας με 101-71 του ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης.



Εκεί, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή το βράδυ της Πέμπτης (19/2, 20:00) με έπαθλο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/2, 20:00).



Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν κυρίαρχη και στις δύο πλευρές του παρκέ, παίζοντας απολαυστικό μπάσκετ μετά από καιρό και βγάζοντας μια πρώτη ηχηρή αντίδραση μετά τις δύο σερί ήττες στην EuroLeague από Παρτίζαν και Φενέρμπαχτσε, αλλά και τη σοκαριστική «σφαλιάρα» από τον Κολοσσό Ρόδου.



Ο Ρισόν Χολμς έκανε θραύση στις δύο ρακέτες (21 πόντοι με 8/9 σουτ και 4 ριμπάουντ), ενώ ο Κέντρικ Ναν έδειξε πως βρίσκει ρυθμό, συνεισφέροντας και στο σκοράρισμα και στη δημιουργία (14 πόντοι και 6 ασίστ σε 22 λεπτά).



Φυσικά, τα βλέμματα ήταν στραμμένα και στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος με μόλις 3 προπονήσεις έδειξε στοιχεία από το πολύπλευρο ταλέντο του σε επίθεση και άμυνα. Σε 16:04 λεπτά συμμετοχής, είχε 16 πόντους (6/12 σουτ), 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

«Εξαφανίστηκε» μετά το πρώτο 5λεπτο

Ο αγώνας είχε πολύ καλό ρυθμό και από τις δύο ομάδες στα πρώτα 5 λεπτά, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 12-9, «ταΐζοντας» αρκετά τον Χολμς (7 πόντοι). Ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός σε αυτό το διάστημα, με τους Ταϊρί και Χουγκάζ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός ανέβασε την έντασή του σε άμυνα κι επίθεση. Ο Ναν πέτυχε 8 πόντους, ενώ ο Μήτογλου από το «5» πρόσθεσε άλλους 5 για να πάρει διψήφια διαφορά το Τριφύλλι (31-18). Ο ΠΑΟΚ έμοιαζε να εξαρτάται υπερβολικά από τον Ταϊρί (11 πόντοι) και δεν βρήκε άλλες λύσεις στην πρώτη περίοδο (31-20).

Μπήκε φορτσάτος ο Χέιζ-Ντέιβις

Με τον Χέιζ-Ντέιβις να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι με τον Παναθηναϊκό και αμέσως να κάνει κλέψιμο για τον αιφνιδιασμό του Τολιόπουλο, οι «πράσινοι» έφτασαν στο +15 (38-23).

Λίγο μετά πέτυχε και το πρώτο τρίποντο, ενώ με τον Ρισόν Χολμς να κάνει θραύση στις δύο ρακέτες η διαφορά ξεπέρασε τους 22 πόντους (47-25 στο 16').

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τρόπο να αντιδράσει, καθώς δεν βρήκε κάποιον παίκτη να στηρίξει τον Ταϊρί, ενώ έχασε κι αρκετές βολές (8/17). Έτσι ο Παναθηναϊκός, με ένα προσωπικό ξέσπασμα του Οσμάν με 8 πόντους, έκλεισε το ημίχρονο στο +25 (57-32).

Με... περίπατο στην πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και στο πρώτο 5λεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, φτάνοντας μέχρι και τους 30 πόντους τη διαφορά (64-34). Το μόνο διαφορετικό ήταν μια μεγαλύτερη χαλαρότητα στην άμυνα, την οποία δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ. Ο Χέιζ-Ντέιβις ξεσήκωσε τον κόσμο στο δεύτερο πέρασμα του από το παρκέ και εκτόξευσε για πρώτη φορά τη διαφορά στους 37 πόντους με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα (82-45).

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ουσιαστικά διαδικαστικό, μιας και ο ΠΑΟΚ είχε ουσιαστικά παραιτηθεί, ενώ ο Εργκίν Αταμάν μοίρασε τον χρόνο ενόψει των αγώνων που ακολουθούν.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

Πηγή: Athletiko.gr