Ο ΠΑΟΚ κλείνει Τρινκιέρι για τη θέση του προπονητή - Αναλαμβάνει το καλοκαίρι

Ο ΠΑΟΚ έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιούρι Ζντοβτς το πρωί της Δευτέρας (02/03) και η διοίκηση της ομάδας προετοιμάζεται για... απογείωση όσον αφορά τη θέση του προπονητή, κλείνοντας τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Οι ιθύνοντες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχουν θέσει τον πήχη ψηλά, επιδιώκοντας τη συμμετοχή της ομάδας στη EuroLeague. Για αυτό το λόγο, αναζητούν την υπέρβαση, που θα προσφέρει την πολυπόθητη ποιοτική αναβάθμιση.

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός αποχώρησε από τον πάγκο της Ζαλγκίρις Κάουνας το 2025, μετά από θητεία 2 χρόνων και είναι άμεσα διαθέσιμος. Το 2013, είχε αναλάβει καθήκοντα Ομοσπονδιακού προπονητή, όταν είχε διατελέσει προπονητής της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει καθίσει στον πάγκο ιστορικών ευρωπαϊκών συλλόγων. Η καριέρα του βρίθει από σημαντικές εμπειρίες και σεζόν στο κορυφαίο επίπεδο. Στο παρελθόν, έχει καθοδηγήσει τη Μπάγερν Μονάχου, την Παρτιζάν, την Ούνικς Καζάν και τη Μπάμπεργκ, ενώ το 2014 είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του EuroCup.

Ένας προπονητής με πλούσιο βιογραφικό

Ως προπονητής μετράει συνολικά 262 συμμετοχές στη EuroLeague, στις οποίες αριθμεί 116 νίκες και 146 ήττες, με το ποσοστό επικρατήσεων να ανέρχεται στο 44.3%.

Η επιλογή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ να τον προσεγγίσει είναι ενδεικτική της διάθεσης του νέου ιδιοκτήτη της ομάδας για αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα και οι ιθύνοντες του «Δικεφάλου» θεωρούν πως στο πρόσωπο του Τρινκιέρι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει έναν προπονητή, που θα τον επαναφέρει στις επιτυχίες, τους τίτλους, αλλά και στην κορυφαία διοργάνωση της EuroLeague.

Αναλαμβάνει από το καλοκαίρι

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ, βέβαια δεν επιδιώκει μία απότομη αλλαγή κατεύθυνσης. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν με υπηρεσιακό προπονητή τον Παντελή Μπούτσκο, που εκτελούσε μέχρι πρότινος χρέη assistant coach. Από το καλοκαίρι και έπειτα, ο Τρινκέρι αναμένεται να αναλάβει τα ηνία των «ασπρόμαυρων», αποτελώντας πρακτικά τον προπονητή της νέας εποχής από την ημέρα που ανέλαβε ο Μυστακίδης.

H ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανάληψη των καθηκόντων από τον Μπούτσκο, δημοσιοποιώντας επίσημη ανακοίνωση, η οποία αναγράφει:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπηρετήσει το σύλλογο για περισσότερο από μία δεκαετία, γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το αγωνιστικό μας πλάνο και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης. Σε μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα μεταβατική σεζόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για να καθοδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα, συνέπεια και αγωνιστική πειθαρχία».