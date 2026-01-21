Πριέβιτζα - ΠΑΟΚ 67-87: Εμφατική εμφάνιση του δικέφαλου στην Σλοβακία και επιστροφή στις νίκες

Έπειτα από τη βαριά εκτός έδρας ήττα από την Μπιλμπάο για το Europe Cup, ο ΠΑΟΚ είχε πάση θυσία ανάγκη να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Κάτι που έκανε κόντρα στην Πριέβιτζα, της οποίας επικράτησε με σκορ 67-87 στη Σλοβακία.

Η εξέλιξη του ματς

Από το πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς μπήκε πολύ πιο δυνατά και απέκτησε μια διαφορά την οποία είχε ως στόχο να διατηρήσει από εκείνο το σημείο και έπειτα και με κάθε ευκαιρία να τη διευρύνει. Με τους Μάρβιν Τζόουνς και Ταϊρί, ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε το καθήκον του (10-18, 10΄).

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Κλίβελαντ Μέλβιν, Μουρ και Πάτρικ Μπέβερλι να μπαίνουν επίσης στην εξίσωση σιγά σιγά και να βρίσκουν σημαντικούς πόντους για τον ΠΑΟΚ, (29-42, 20΄).

Η τρίτη περίοδος ήταν και η πιο προβληματική για τους φιλοξενούμενους. Που έδειξαν να... χαλαρώνουν κάπως, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, δεχόμενη σχεδόν όσους πόντους είχαν δεχθεί στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα μόλις δεκάλεπτο (επιμέρους σκορ 23-18). Αν και, ο Ζντοβτς δεν άργησε να... σφίξει τα λουριά για να σιγουρευτεί πως εύκολα ή δύσκολα, ο ΠΑΟΚ θα φύγει από τη Σλοβενία με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όπως ακριβώς και έκανε, ξεκινώντας την τελευταία περίοδο με το πόδι στο γκάζι, τρέχοντας ένα σερί 7-0 το οποίο τον έβαλε μπροστά με διψήφια διαφορά, (52-65). Η διψήφια διαφορά αναφοράς από εκείνο το σημείο και έπειτα, συνέχισε να μεγαλώνει και ο ΠΑΟΚ έφτασε με σχετική άνεση στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι για τους «ασπρόμαυρους», ο Ταϊρί, ο οποίος σταμάτησε στους 16 πόντους. Για ακόμα ένα ματς, φοβερός και τρομερός!

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87

Πηγή: Athletiko.gr