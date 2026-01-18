Η ώρα και το κανάλι του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και η υπόλοιπη δράση στη Stoiximan GBL

Η Stoiximan GBL γεμίζει την Κυριακή (18/1) με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής του θεσμού.

Η Μύκονος υποδέχεται τον Κολοσσό της Ρόδου στις 13:00, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 16:00 στο Παλατάκι. Οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ2 Sports.

Το πρόγραμμα της ημέρας