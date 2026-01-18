Η ώρα και το κανάλι του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και η υπόλοιπη δράση στη Stoiximan GBL
Δείτε που θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αλλά και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Stoiximan GBL.
Η Stoiximan GBL γεμίζει την Κυριακή (18/1) με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση της 15ης αγωνιστικής του θεσμού.
Η Μύκονος υποδέχεται τον Κολοσσό της Ρόδου στις 13:00, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 16:00 στο Παλατάκι. Οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ2 Sports.
Το πρόγραμμα της ημέρας
- 13:00, Μύκονος - Κολοσσός Ρόδου, ΕΡΤ2 Sports
- 16:00, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, ΕΡΤ2 Sports