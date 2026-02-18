Παναθηναϊκός: Με Ηρακλή για μία θέση στον τελικό του Allwyn Final 8 - Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του εναντίον του ΠΑΟΚ για τον 4ο προημιτελικό του Allwyn Final 8 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, που διοργανώνεται στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλκιαρνασσού.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είδε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «πρασίνων», κατόρθωσε να βάλει από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση, σκοράροντας 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Το «τριφύλλι», που κράτησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης χωρίς προβλήματα, θα αντιμετωπίσει στους ημιτελικούς του Allwyn Final 8 τον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» κέρδισε άνετα (93-65) τη Μύκονο, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθεί την Πέμπτη (19/02) στις 20:00.

Τρεις ώρες νωρίτερα (17:00), ο Ολυμπιακός, που κέρδισε (81-67) την ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι, που έφτασε στους αγώνες των ημιτελικών, αποκλείοντας τον Άρη (87-80).

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Ηρακλής - Μύκονος 93-65

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8

Αγώνες ημιτελικών

Πέμπτη 19/02

Ημιτελικός 1: Ολυμπιακός - Μαρούσι (17:00)

Ημιτελικός 2: Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής (20:00)

Τελικός

Κυριακή 21/02