Ολυμπιακός: Σε εφαρμογή η ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ

Η ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ είναι πλέον πολύ κοντά μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η διαδικασία αυτή φαίνεται ότι προχωράει με γοργούς ρυθμούς και είναι απαραίτητη, ώστε να παραχωρηθεί το γήπεδο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Με κονδύλι που φτάνει περίπου τα 25 εκατομμύρια ευρώ, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δώσει ήδη την έγκριση του για την σύμβαση μεταξύ του ΣΕΦ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), κάτι που θα δώσει την ευκαιρία στην ΚΑΕ Ολυμπιακός να αναλάβει τα έξοδα και να διαμορφώσει το Στάδιο Ειρήνης και Φίλιας σε ένα σύγχρονο μπασκετικό γήπεδο.

Το ΤΕΕ δημοσίευσε τον διαγωνισμό που είχε τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)» και το προσχέδιο έχει ήδη αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσο αφορά τις αλλαγές που θα γίνουν, θα υπάρξει διαμόρφωση τόσο στο εξωτερικό μέρος του γηπέδου όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι η αποκατάσταση όσων ζημιών έχουν προέλθει με τα χρόνια, αλλά και την προσαρμογή του γηπέδου σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες.

Η άξια της αναβάθμισης θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν τις προσφορές τους μέχρι και τις 4 Μαΐου 2026, με την αποσφράγιση να ολοκληρώνεται στις 7 Μαΐου του ίδιου έτους. Η χρονική διάρκεια που θα χρειαστεί, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες θα είναι ένας χρόνος.

Τέλος, απο μέρα σε μέρα θα δημοσιευτεί η πλήρης διακήρυξη που θα περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για τον συγχρονισμό του φαληρικού γηπέδου.