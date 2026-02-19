Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 91-61: «Πράσινος» περίπατος και πρόκριση στον τελικό

Το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR, επικρατώντας με 91-61 του Ηρακλή στην Κρήτη.

Εκεί, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό το βράδυ του Σαββάτου (21/2, 20:00), θέλοντας να υπερασπιστεί τον περσινό του τίτλο και να φτάσει τους 22 στον θεσμό.

Για μια ακόμα φορά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε από το πρώτο λεπτό με διάθεση να παίξει άμυνα. Έβγαλε ενέργεια, κυνήγησε τους εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και ουσιαστικά καθάρισε την υπόθεση πρόκριση από την πρώτη κιόλας περίοδο, όταν βρέθηκε στο +15.

Ο Τούρκος προπονητής είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο και να κάνει διαχείριση δυνάμεων ενόψει του τελικού, με αποτελέσμα να υπάρχει και μια ευχάριστη πολυφωνία στην επίθεση, με όλους τους παίκτες να σκοράρουν.

O Τι Τζέι Σορτς ήταν ο πιο αποδοτικός με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 23 λεπτά συμμεμτοχής.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, στο δεύτερο παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε για 13:59 λεπτά και είχε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ (τα 3 επιθετικά), 2 ασίστ και κανένα λάθος.

«Έπνιξε» τον Ηρακλή από το ξεκίνημα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση και ενέργεια στην άμυνα, κρατώντας τον Ηρακλή μόλις στους 2 πόντους στα πρώτα 5 λεπτά αγώνα. Διάστημα στο οποίο έκανε 3 κλεψίματα και προηγήθηκε με 11-2 χάρη στην απομόνωση του Σορτς απέναντι στους ψηλούς του Γηραιού. Χολμς και Ναν ανέβασαν κι άλλο τη διαφορά, με τον Σορτς να κάνει μια απίθανη ντρίμπλα κάτω από τα πόδια του Γουέρ, την έφτασε στο +15 (17-2). Το Τριφύλλι συνέχισε με το... πόδι στο γκάζι και με βάση την άμυνα (5 κλεψίματα), δέχθηκε μόλις 7 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (22-7).

Ο Χέιζ- Ντέιβις ανέβασε ρυθμούς στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου σε επίθεση κι άμυνα για το 28-11 των «πράσινων», αλλά ο Ηρακλής ανέβασε την ένταση στην άμυνα και με 8-0 σερί (με τρίποντα των Σίλας και Στρονγκ) ανάγκασε τον Εργκίν Αταμάν στο πρώτο του τάιμ στην αναμέτρηση μετά από 3,5 περίπου λεπτά. Μέσα σε 2 λεπτά, όμως, ο Ντίνος Μήτογλου πέτυχε 7 σερί πόντους και επανέφερε τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος (35-19). Με τον Σορτς κορυφαίο παίκτη του γηπέδου με 11 πόντους, 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και με συνεχόμενα τρίποντα στο τελευταίο δίλεπτο ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +20 με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (46-26).

Περίπατος με συντήρηση δυνάμεων

Ο Αταμάν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τους Σλούκα, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει ωραίες συνεργασίες στην επίθεση και να επιχειρεί σε κάθε ευκαιρία να τρέξει το γήπεδο, ανεβάζοντας κι άλλο τη διαφορά (61-35 στο 25'). Με τρίποντο του Σλούκα η διαφορά ξεπέρασε τους 30 πόντους (66-35), με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 73-46.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Εργκίν Αταμάν είχε τη δυνατότητα να κάνει διαχείριση στους χρόνους των παικτών του ενόψει του τελικού με τον Ολυμπιακό.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-7, 46-26, 73-46, 91-61.

Πηγή: Athletiko.gr