Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 2-2: «Μοιρασιά» στη Τρίπολη με πρωταγωνιστή τον Τεττέη

Ούτε τώρα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα για τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος έμεινε στο 2-2 με την Κηφισιά στην Τρίπολη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Ο Παντελίδης έδωσε το προβάδισμα για την Κηφισιά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ανατροπή στο δεύτερο 45λεπτο με Μακέντα και Καλτσά για τον Αστέρα αλλά ο Μούσιολικ ισοφάρισε στο τελικό 2-2 στο 88ο λεπτό. Δυο ασίστ στην αναμέτρηση για τον Ανδρέα Τεττέη που προσέθεσε μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα.



Οι Αρκάδες με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τους 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ η Κηφισιά έφτασε στους 8.



Την επόμενη αγωνιστική, ο Αστέρας AKTOR φιλοξενείται στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (26/10, 17:30), ενώ η Κηφισιά υποδέχεται στη Νεάπολη τον Παναιτωλικό (25/10, 17:00).

Το ματς

Το πρώτο 45λεπτο κύλησε με την Κηφισιά να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ ο Αστέρας ήταν φανερό πως έψαχνε τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο, μετά την αλλαγή προπονητή.



Απείλησαν σε αρκετές περιπτώσεις οι φιλοξενούμενοι, μέχρι που πήραν το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν μετά από γύρισμα του Τεττέη από δεξιά, ο Παντελίδης με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για το 0-1.



Ο Αστέρας μπήκε με δυο αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κέτου να αντικαθιστά τον Εμμανουηλίδη και να γίνεται αμέσως επιδραστικός στο παιχνίδι των γηπεδούχων.



Οι Αρκάδες απείλησαν με κεφαλιά του Κέτου που βρήκε το δοκάρι στο 46ο λεπτό ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μακέντα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου για το 1-1.



Στη συνέχεια ο Αστέρας πήρε κι άλλα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 68ο λεπτό έγινε η ανατροπή. Ο Κέτου έκανε τρομερή προσπάθεια από αριστερά, γύρισε στο ύψος του πέναλτι κι από εκείνο το σημείο ο Καλτσάς με πλασέ στην κίνηση σκόραρε για το 2-1 των γηπεδούχων.



H Κηφισιά αφυπνίστηκε μετά το 2-1 και ανέβασε την πίεσή της, έχασε ευκαιρίες και στο 88ο λεπτό, μετά τη δεύτερη ασίστ του Τεττέη στο παιχνίδι, ο Μούσιολικ ισοφάρισε σε 2-2, σε μια φάση που χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να μετρήσει το γκολ των φιλοξενούμενων.

Αστέρας AKTOR (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνο, Πομόνης (58' Φερνάντεθ), Αλάγκμπε (61' Τσίκο), Έντερ, Μουνιόθ (46' Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης (46' Κετού), Καλτσάς και Μακέντα (74' Τζοακίνι).



Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία (71' Τζίμας), Λαρουσί (81' Ρουκουνάκης), Ποκόρνι, Έμπο, Πόμπο, Πέρεθ (81' Μούσιολικ), Αντονίσε (61' Σόουζα), Παντελίδης (71' Βιγιαφάνιες) και Τεττέη.

Πηγή: Athletiko.gr