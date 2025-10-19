Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Βαθμολογία

Η βαθμολογία της Super League μετά το «διπλό» του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League με το τέλος της 7ης αγωνιστικής.

Σε ένα ματς γεμάτο ένταση, Άρης και Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Σβιντέρσκι άνοιξε το σκορ στο 3’ ύστερα από ασίστ του Καλάμπρια, όμως ο Δώνης ισοφάρισε στο 75’ εκμεταλλευόμενος γκάφα του Ντραγκόφσκι.

Με γκολ των Ράχμαν Μπάμπα και Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο διπλό στην OPAP Arena, κόντρα στην ΑΕΚ και έπιασε κορυφή.

Η βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 17
  2. Ολυμπιακός 16
  3. ΑΕΚ 16
  4. Βόλος 12
  5. Λεβαδειακός 11
  6. Άρης 11
  7. Παναθηναϊκός 9*
  8. Κηφισιά 8
  9. Παναιτωλικός 7
  10. Ατρόμητος 6
  11. ΟΦΗ 6*
  12. Πανσερραϊκός 5
  13. ΑΕΛ 4
  14. Αστέρας AKTOR 3

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο (18/10)

  • ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2
  • Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2
  • Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2

Κυριακή (19/10)

  • Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 2-2
  • ΝΠΣ Βόλος - Πανσερραϊκός 2-1
  • Άρης - Παναθηναϊκός 1-1
  • ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

ο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο (25/10)

  • Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00)
  • Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (19:30)
  • ΟΦΗ - Ατρόμητος (20:00)

Κυριακή (26/10)

  • Λεβαδειακός - Άρης (17:00)
  • Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR (17:30)
  • ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος (19:30)
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21:00)

