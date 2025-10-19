Η βαθμολογία της Super League μετά το «διπλό» του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League με το τέλος της 7ης αγωνιστικής.
Σε ένα ματς γεμάτο ένταση, Άρης και Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Σβιντέρσκι άνοιξε το σκορ στο 3’ ύστερα από ασίστ του Καλάμπρια, όμως ο Δώνης ισοφάρισε στο 75’ εκμεταλλευόμενος γκάφα του Ντραγκόφσκι.
Με γκολ των Ράχμαν Μπάμπα και Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο διπλό στην OPAP Arena, κόντρα στην ΑΕΚ και έπιασε κορυφή.
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 17
- Ολυμπιακός 16
- ΑΕΚ 16
- Βόλος 12
- Λεβαδειακός 11
- Άρης 11
- Παναθηναϊκός 9*
- Κηφισιά 8
- Παναιτωλικός 7
- Ατρόμητος 6
- ΟΦΗ 6*
- Πανσερραϊκός 5
- ΑΕΛ 4
- Αστέρας AKTOR 3
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο (18/10)
- ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2
- Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2
- Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2
Κυριακή (19/10)
- Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 2-2
- ΝΠΣ Βόλος - Πανσερραϊκός 2-1
- Άρης - Παναθηναϊκός 1-1
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2
ο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Σάββατο (25/10)
- Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00)
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (19:30)
- ΟΦΗ - Ατρόμητος (20:00)
Κυριακή (26/10)
- Λεβαδειακός - Άρης (17:00)
- Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR (17:30)
- ΠΑΟΚ - ΝΠΣ Βόλος (19:30)
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21:00)