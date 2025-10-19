Η βαθμολογία της Super League μετά το «διπλό» του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ

Σε ένα ματς γεμάτο ένταση, Άρης και Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Σβιντέρσκι άνοιξε το σκορ στο 3’ ύστερα από ασίστ του Καλάμπρια, όμως ο Δώνης ισοφάρισε στο 75’ εκμεταλλευόμενος γκάφα του Ντραγκόφσκι.



Με γκολ των Ράχμαν Μπάμπα και Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο διπλό στην OPAP Arena, κόντρα στην ΑΕΚ και έπιασε κορυφή.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 17 Ολυμπιακός 16 ΑΕΚ 16 Βόλος 12 Λεβαδειακός 11 Άρης 11 Παναθηναϊκός 9* Κηφισιά 8 Παναιτωλικός 7 Ατρόμητος 6 ΟΦΗ 6* Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ 4 Αστέρας AKTOR 3

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο (18/10)

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2

Κυριακή (19/10)

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 2-2

ΝΠΣ Βόλος - Πανσερραϊκός 2-1

Άρης - Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

ο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο (25/10)

Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00)

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (19:30)

ΟΦΗ - Ατρόμητος (20:00)

Κυριακή (26/10)