ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2: Ο Κωνσταντέλιας και η παρέα του «άλωσαν» την OPAP Arena

Το πρώτο ντέρμπι «δικεφάλων» της σεζόν βάφτηκε... ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά της Ένωσης στο τέλος και την αρχή των δύο ημιχρόνων και πήρε μια σπουδαία νίκη (0-2) απέναντι στην ΑΕΚ στην OPAP Arena, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκαν στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με την κεφαλιά του -αμαρκάριστου- Μπάμπα και «κλείδωσαν» τους τρεις βαθμούς τρία λεπτά μετά την έναρξη του 2ου μέρους με τον Κωνσταντέλια (48'), ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Μουκουντί. Μάλιστα, ο Καμερουνέζος αμυντικός αποβλήθηκε στο 86', λόγω της ανατροπής του Ντεσπότοφ στα όρια της περιοχής του Στρακόσια.

Η νίκη αυτή φέρνει τον ΠΑΟΚ στη κορυφή της βαθμολογίας με έναν βαθμό περισσότερο από Ολυμπιακό και ΑΕΚ αντίστοιχα.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης ήταν του ΠΑΟΚ, μόλις στο 2'. Ο Ζίβκοβιτς έκλεψε την πάσα που προοριζόταν για τον Μουκουντί, έπαιξε στον Γιακουμάκη και αυτός εκτέλεσε με την μια, για να απομακρύνει ο Στρακόσια. Η ΑΕΚ άρχισε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο μετά το πρώτο δεκάλεπτο και στο 20' έπειτα από το κόρνερ του Μάριν, ανάγκασε τον Τσιφτσή σε μια δύσκολη επέμβαση.

Eurokinissi

Πέντε λεπτά αργότερα σε μια αντεπίθεση ο Κουτέσα συνεργάστηκε με τον Γιόβιτς, αυτός άνοιξε το κοντρόλ αρκετά πλάγια πατώντας στην περιοχή, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να του κλείνει την γωνία και να παραχωρεί κόρνερ. Οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχισαν να δημιουργούν καλές προϋποθέσεις και στο 28', από το γύρισμα του Ρότα ο Κοϊτά νικήθηκε από τον Τσιφτσή αρχικά, στην επαναφορά ο ίδιος εκτέλεσε άσχημα και αστόχησε.

Η Ένωση «άγγιξε» το γκολ στο 36' από μια ακόμα εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Γκρούγιτς πήρε την καρφωτή κεφαλιά με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων. Κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Ο Τάισον πήρε το «ριμπάουντ» από το φάουλ που ο ίδιος εκτέλεσε, έκανε την κάθετη στον Ζίβκοβιτς, αυτός σέντραρε για τον ανενόχλητο Μπάμπα που έδωσε προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους».

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με απόλυτη συγκέντρωση το δεύτερο μέρος και στο 48', έπειτα από την πίεση του Ζίβκοβιτς ο Μουκουντί έκανε ένα τραγικό λαθός, ο Κωνσταντέλιας «άδειασε» με μια καταπληκτική προσποίηση στην έξοδο στον Στρακόσια και προ κενής εστίας έκανε το 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Eurokinissi

Οι «κιτρινόμαυροι» απείλησαν πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γιόβιτς, ο οποίος από πλάγια θέση εκτέλεσε χωρίς να δυσκολέψει ιδιαίτερα τον εξαιρετικό Τσιφτσή.

Στο 85' οι αριθμητικές ισορροπίες της αναμέτρησης άλλαξαν, με τον Μουκουντί να ανατρέπει τον Ντεσπότοφ λίγο πριν αυτός εκτελέσει και να αποβάλλεται από τον διαιτητή. Ο Πέλκας που εκτέλεσε αυτό το φάουλ παραλίγο να σκοράρει, ο Στρακόσια όμως έκανε την επέμβαση σε κόρνερ.

Στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα του, δεν απειλήθηκε καθόλου από την ΑΕΚ και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, η οποία τον τοποθετεί στην κορυφή της βαθμολογίας στη Stoiximan Super League.

Οι εντεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς (Καλοσκάμης 77'), Ζοάο Μάριο (Μάνταλος 56'), Μαρίν (Πιερό 56'), Κουτέσα (Πινέδα 56'), Γιόβιτς, Κοϊτά (Ελίασον 56').

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ (Καμαρά 72'), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (Πέλκας 78'), Τάισον (Ντεσπότοφ 71'), Γιακουμάκης.