Λανουά: «Πέναλτι στον Γερεμέγιεφ στο Βικελίδης - Λάθος που δεν επενέβη το VAR» (vid)

Ο Στεφάν Λανουά, πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), τοποθετήθηκε για τις επίμαχες φάσεις της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπως συνηθίζει κάθε Τρίτη, δικαιώνοντας τον Παναθηναϊκό, για τα παράπονα του, για το πέναλντι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κερδίσει πέναλτι στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Άρη, στο μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Λανουά, «Ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλό του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι. Αν και το μαρκάρισμα ξεκινάει εκτός μεγάλης περιοχής, συνεχίζεται και εντός αυτής, εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο να παίξει μπάλα».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ κατέληξε τονίζοντας το λάθος του VAR στη συγκεκριμένη περίπτωση: «Εδώ δεν δόθηκε το πέναλτι, ούτε παρενέβη όπως αναμενόταν, το VAR».

Σωστή η παρέμβαση VAR στο ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Από την άλλη πλευρά, ο Στεφάν Λανουά έκρινε ως ορθή την απόφαση για καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. «Μετά από εκτέλεση κόρνερ και ενώ έχει γίνει σουτ προς το τέρμα ο αμυντικός της Λάρισας βρίσκει τη μπάλα με το χέρι εκτρέποντας την από την πορεία της προς το τέρμα», εξήγησε. Τόνισε δε ότι η παρέμβαση του VAR ήταν σωστή καθώς συνέστησε στον διαιτητή in field review ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι, λόγω της θέσης του χεριού του αμυνόμενου

Η ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τον Λανουά