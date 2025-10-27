Λανουά: «Σωστά υπέδειξε ο Τζήλος το πέναλτι στον Σφιντέρσκι» - Τι είπε για τα υπόλοιπα ματς (vid)

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δημοσιοποίησε το βίντεο με την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 8ης αγωνιστικής της Super League και ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά αναφέρθηκε σε τρεις αγώνες. Οι αποφάσεις αφορούσαν δύο πέναλτι και δύο αποβολές.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Λανουά αρχικά σχολίασε τον αγώνα ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης AKTOR και Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος ανέφερε πως η υπόδειξη του πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού από τον διαιτητή Τζήλο λήφθηκε ορθώς και συμφωνεί με την παρέμβαση του VAR στη φάση.

Στη συνέχεια, σχολιάστηκε η αμφισβητούμενη φάση του πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού στην εκτός έδρας αναμέτρηση εναντίον της Κηφισιάς. Εκεί, ο διαιτητής Κατσικογιάννης, όπως υπογραμμίζει ο Λανουά, παρασύρθηκε από τον VAR, που τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση και κατέληξε σε λανθασμένη υπόδειξη.

Για τον ίδιο αγώνα, δήλωσε πως η αποβολή του Αντονίσε ήταν σωστή. Τέλος, αναφέρθηκε στο παιχνίδι Πανσερραϊκού εναντίον ΑΕΛ Novibet, για τον οποίο δήλωσε πως ο Λύρατζης, επίσης αποβλήθηκε ορθώς.

