Οργή Μεντιλίμπαρ: «Οι αποφάσεις του διαιτητή αλλάξαν το παιχνίδι - Η αποβολή ήταν ανεξήγητη»

Ο Ολυμπιακός υπέστη οδυνηρή ήττα με σκορ 6-1 στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες επηρέασαν την τελική έκβαση του αποτελέσματος, αφού αλλάξαν τη ροή του αγώνα. Μίλησε για το πέναλτι του Ράσφορντ και την αποβολή του Έσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

«Υπήρχε μια στιγμή στο παιχνίδι που μπήκαμε στο ματς, όταν βάλαμε το γκολ. Ξαφνικά όλα άλλαξαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Μια ανεξήγητη αποβολή και αμέσως μετά ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε.

Άλλαξαν εκείνη τη στιγμή εντελώς τα πράγματα. Δυστυχώς μετά από λίγες ημέρες όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα και όχι τι συνέβη στο παιχνίδι».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού: «Ξεκινήσαμε δεχόμενοι δύο γκολ, τα οποία προήλθαν από δικά μας λάθη. Δώσαμε χώρους, δώσαμε ευκαιρίες, τους διευκολύναμε και η Μπαρτσελόνα ξέρει να τιμωρεί τα λάθη. Μπήκαμε πολύ καλά στο 2ο ημίχρονο, ήμασταν εκεί, μπορούσαμε να παλέψουμε για να σκοράρουμε.

Από την αποβολή και μετά δεν υπήρχε παιχνίδι. Ήταν ισορροπημένο το ματς όσο είχαν και οι δύο ομάδες 11 παίκτες. Είχαμε καλή ενέργεια και μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, μετά την αποβολή δεν υπήρχε τίποτα».

Για τους τραυματισμούς: «Δεν έχει σημασία το ντέρμπι της Κυριακής. Έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες, για τον τρίτο δεν ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε αύριο στον Ρέντη την κατάστασή τους. Ελπίζουμε να μπορέσουν να αποκατασταθούν μέχρι την Κυριακή. Έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες».