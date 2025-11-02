Οι ώρες και τα κανάλια των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την Super League και του Ολυμπιακού για την GBL
Πού θα δείτε τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για την Super League και την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ηρακλής για την Stoiximan GBL.
Με πλούσιο αθλητικό θέαμα συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή (2/11), η δράση σε Stoiximan Super League και Stoiximan Basket League, με αναμετρήσεις που τραβούν τα βλέμματα.
Στο ποδόσφαιρο, το πρόγραμμα ανοίγει στις 17:30 με την ΑΕΛ Novibet να υποδέχεται τον Λεβαδειακό (COSMOTE SPORT 1). Λίγο αργότερα, στις 19:30, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό (Nova Sports Prime), ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται με το ματς της ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό στις 21:00 (COSMOTE SPORT 1).
Παράλληλα, και η Stoiximan Basket League υπόσχεται συγκινήσεις. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Ηρακλή στις 13:00 (ΕΡΤ2), ενώ στις 16:00, το Μαρούσι αντιμετωπίζει τη Μύκονο στο νησί των ανέμων, επίσης σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Το πρόγραμμα της ημέρας:
- 13:00 – Ολυμπιακός - Ηρακλής (ΕΡΤ2)
- 16:00 – Μύκονος - Μαρούσι (ΕΡΤ2)
- 17:30 – ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός (COSMOTE SPORT 1)
- 19:30 – Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (Nova Sports Prime)
- 21:00 – ΑΕΚ - Παναιτωλικός (COSMOTE SPORT 1)