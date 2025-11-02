Οι ώρες και τα κανάλια των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την Super League και του Ολυμπιακού για την GBL

Με πλούσιο αθλητικό θέαμα συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή (2/11), η δράση σε Stoiximan Super League και Stoiximan Basket League, με αναμετρήσεις που τραβούν τα βλέμματα.

Στο ποδόσφαιρο, το πρόγραμμα ανοίγει στις 17:30 με την ΑΕΛ Novibet να υποδέχεται τον Λεβαδειακό (COSMOTE SPORT 1). Λίγο αργότερα, στις 19:30, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό (Nova Sports Prime), ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται με το ματς της ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό στις 21:00 (COSMOTE SPORT 1).

Παράλληλα, και η Stoiximan Basket League υπόσχεται συγκινήσεις. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Ηρακλή στις 13:00 (ΕΡΤ2), ενώ στις 16:00, το Μαρούσι αντιμετωπίζει τη Μύκονο στο νησί των ανέμων, επίσης σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Το πρόγραμμα της ημέρας: