Live η εκτός έδρας δοκιμασία του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό για τη Super League

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan Super League, δίνοντας μια εκτός έδρας «μάχη» στις Σέρρες για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επαναφέρει τον Παβλένκα κάτω από την εστία, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Τέιλορ τετράδα στην άμυνα. Οζντόεφ και Μειτέ είναι οι δύο αμυντικοί χαφ του δικέφαλου, με τριάδα μπροστά τους τον Ντεσπότοφ, τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Τσάλοφ.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα στο Athletiko.gr

Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΠΑΟΚ Πανσερραϊκός

