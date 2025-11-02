Live η εκτός έδρας δοκιμασία του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό για τη Super League

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan Super League, δίνοντας μια εκτός έδρας «μάχη» στις Σέρρες για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επαναφέρει τον Παβλένκα κάτω από την εστία, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Τέιλορ τετράδα στην άμυνα. Οζντόεφ και Μειτέ είναι οι δύο αμυντικοί χαφ του δικέφαλου, με τριάδα μπροστά τους τον Ντεσπότοφ, τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Τσάλοφ.

